Sabemos mucho de Victoria Beckham, pero ¿qué pasó con las demás Spice Girls?

Victoria y David Beckham acaban de estrenar un documental sobre su vida en Netflix. A través ‘Beckham’, hemos conocido los secretos mejores guardados que ha tenido la pareja a lo largo de los 24 años que están juntos. Si bien es cierto, esta producción está teniendo gran éxito, muchos de los fans de las Spice Girls, también se han comenzado a preguntar qué pasó con las demás chicas de la agrupación musical.

Ya sabemos mucho de Victoria Beckham, así que me he puesto a rebuscar por la moría de búsquedas que me arroja Google para saber con exactitud qué fue con Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Emma Bunton. Y lo que te voy a contar, es realmente sorprendente. Nunca imaginaste a estas grandes estrellas del pop en sus facetas como empresarias, esposas, amas de casa y madres de familia.

Geri Halliwell

La ex Spice Girl, Geri Halliwell, le ha seguido dando rienda suelta a su pasión por la literatura y la escritura. | Crédito: Instagram.

Geri Halliwell se casó con el millonario Christian Horner, expiloto de Fórmula1 y director de la escudería Red Bull, y sorprendió a sus fans con su nueva faceta como escritora de libros para niños. La artista tiene dos hijos, la primera se llama Bluebell Madonna, nacida de su relación con el director y guionista Sacha Gervasi. Su segundo bebe llegó después de casarse con Christian Horner en 2015.

La ex Spice Girl le ha seguido dando rienda suelta a su pasión por la literatura y la escritura. "Estudié literatura inglesa antes de dedicarme a la música", reveló a USA Today, y acaba de lanzar su nuevo libro, Rosie Frost, que salió a la venta el 3 de octubre y está teniendo una gran aceptación.

Melanie Brown

Tras dejar atrás la música, la ex Spice Girl, Melanie Brown, se reinventó como modelo de lencería. Ahora es imagen de la marca Pour Moi. | Crédito: Instagram.

Después del éxito del grupo, la cantante decidió seguir su carrera en solitario, pero no tuvo tanto éxito. Se casó con el exbailarín Jimmy Gulzar, padre de su primera hija Phoenix. Tiempo después, la artista se vería envuelta en una controvertida y mediática relación sentimental con el actor Eddie Murphy, que apenas duró seis meses pero tuvieron una hija juntos.

Luego tuvo una relación todavía peor con Stephen Belafonte, con el que tuvo una hija en común, Madison, y al que la cantante acusó de episodios de maltrato físico y psicológico. Al margen de su complicada vida sentimental, se reinventó como modelo de lencería. Ahora es imagen de la marca Pour Moi.

Emma Buton

La ex Spice Girl, Emma Buton, inspiró con su maternidad para nuevas iniciativas como embajadora de UNICEF y cofundadora de la firma Kit & Kin.| Crédito: Instagram.

Antes de ser parte de las Spice Girls, Emma Buton probó suerte como actriz y tampoco tuvo mucho éxito. Después del boom de las Spice continuó su carrera en solitario que no duró mucho. En el año 2007 anunció que esperaba su primer hijo con Jade Jones, un cantante con quien mantenía una relación de idas y venidas desde 1998 y con quien finalmente se casó en 2021. Su hijo Beau Lee Jones nació en 2007 y, cuatro años después, llegó segundo bebé, Tate Lee Jones.

Su maternidad la inspiró para nuevas iniciativas como embajadora de UNICEF y cofundadora de la firma Kit & Kin, que ofrece productos de bebé económicos, seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Melanie Chishilm

La cantante Melanie Chishilm, publicó una novela autobiográfica Who I Am (Quién soy), donde relató el infierno que vivió en pleno éxito de las Spice Girls. | Crédito: Instagram.

Alcanzó la popularidad con las Spice Girls y tras el final del grupo, siguió su camino sola como artista, siendo la que ha tenido una carrera más constante en los escenarios. Años después publicó una novela autobiográfica Who I Am (Quién soy), donde relató el infierno que vivió en pleno éxito de la agrupación a raíz de sufrir una agresión sexual en uno de los conciertos de su gira mundial. En su vida personal, está dedicada a su única hija, Scarlet, de 14 años, fruto de su matrimonio con Thomas Starr, que acabó en 2012.

