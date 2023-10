3 películas de estreno para ver en Netflix durante la segunda semana de octubre, imperdibles

A través de las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Paramount+ y HBO Max se busca innovar respecto al contenido audiovisual que entra, compartiendo series y películas de diversos géneros, y por eso hoy te queremos recomendar una cinta que logró perturbar a muchos espectadores que aman del género de terror y suspenso.

¿De qué trata “Gimme Shelter”?

Se trata de la cinta “Gimme Shelter”, la cual fue escrita y dirigida por Ron Krauss, misma que pertenece al género drama y que contó con las actuaciones de Vanessa Hudgens, Rosario Dawson, y Brendan Fraser.

“Gimme Shelter”, sigue la historia de una joven que lleva una vida complicada con su madre, quien está orillada al mundo de la drogadicción y a la violencia, lo cual cansa a su hija a tal grado de huir con su padre, quien la rechaza cuando se entera de que está embarazada.

Esta producción dramática independiente está basada en hechos reales, donde nos muestra una problemática latente sobre los embarazos en mujeres adolescentes, quienes viven en un contexto complicado, con padres abusivos, tal cual retratan en este filme.

¿De qué trata "Hermanos de sangre"?

Esta producción fue producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, esto como parte del seguimiento del éxito y reconocimiento de “Salvar al soldado Ryan”; está basada en la obra de Stephen Ambrose, “Band of Brothers - E Company, 506th Regiment, 101st Airborne: From Normandy to Hitler's Eagle's Nest”, publicada en 1992 en donde aborda las malas experiencias dentro de la Compañía Easy, uno de los grupos de soldados del Ejército de los Estados Unidos quienes combatieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

“Narra la historia de la Easy Company, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas, que luchó en Europa durante la II Guerra Mundial. Incluye entrevistas a los supervivientes, recuerdos de los periodistas y cartas de los soldados... Basada en el bestseller "Band Of Brothers", de Stephen E. Ambrose”, se lee en la sinopsis oficial.

¿De qué trata "Todo ya"?

Esta miniserie se encuentra dentro del género de comedia y drama, de origen británica, la cual fue desarrollada y escrita por Ripley Parker, misma que tuvo estreno el 5 de octubre de 2023 donde Andy Harries, Sian McWilliams y Rob Bullock fungieron como productores ejecutivos.

“Todo ya” sigue la historia de Mia, quien recuerda el tiempo perdido luego de haberse sometido durante largos meses a un tratamiento por trastornos alimenticios, quien incluso genera una lista de las experiencias adolescentes típicas que desea vivir a toda costa.

Dicha producción cuenta con ocho episodios de alrededor de 45 minutos de duración cada uno de ellos, bajo la dirección de Alyssa McClelland, que cuenta con el elenco principal de Sophie Wilde, Lauryn Ajufo, Jessie Mae Alonzo, Harry Cadby, Noé Tomás y Robert Akodoto.

