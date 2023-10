Michelle Salas preferiría que Luis Miguel la entregue en el altar y no Stephanie Salas

Este fin de semana, Michelle Salas llega al altar con su novio Danilo Díaz Granados, en medio de una serie de especulaciones sobre la presencia de su papá Luis Miguel, ya que su relación era distante y complicada. Sin embargo, ahora se confirmó que "El Sol de México" asistirá a la boda de su hija, por lo que se rumora que podría entregar a la influencer, y así quitarle su lugar a su mamá Stephanie Salas, quien deseaba estar presente en ese importante momento.

La revista Quién confirmó recientemente que el intérprete de "La incondicional" estará presente en la boda de su primogénita, la cual se realizará en la Toscana italiana. De acuerdo a fuentes cercanas al cantante, destacaron la posibilidad de que "Luismi" sea la persona que lleve a Michelle al altar junto a su prometido. Esta información ha llamado la atención debido a que se sabe que el artista y la también modelo no tenían una relación muy estrecha.

Stephanie Salas quería entregar a su hija Michelle IG @michellesalasb

¿Luis Miguel le quita su lugar a Stephanie Salas?

Además, Luis Miguel le podría quitar su lugar a Stephanie Salas, quien desde que se dio a conocer que su hija se había comprometido, ella manifestó sus deseos por ser la persona que la que llevara hasta las manos de Danilo. “Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… ¡así que me agarras fuerte!”, escribió la cantante en la sección de comentarios de la foto del compromiso publicada en Instagram.

De acuerdo a la revista de sociales antes mencionada, a unas horas de su encuentro matrimonial Michelle Salas aún no ha decidido si será Luis Miguel o su mamá la persona que la "entregue" el día de la boda, la cual supuestamente será de tres días, empezando esta viernes 13 de octubre con una pre fiesta en la que estarán algunos de sus familiares y amigos más cercanos. Mientras tanto, el cantante de "Hasta que me olvides" llegará el fin de semana, debido a que se encuentra en Miami, Florida, en donde ofrecerá una serie de conciertos.

Michelle Salas invitó a Luis Miguel a su boda IG @michellesalasb

¿Cuándo se reconciliaron Luis Miguel y Michelle Salas?

La relación entre Luis Miguel y Michelle Salas ha tenido altibajos, primero porque no la reconoció como su hija dese su nacimiento, sino hasta después que tenía 18 años. Posteriormente de este acercamiento, la influencer y el cantante mantuvieron una buena convivencia, hasta que salió la bioserie del artista, de 53 años, en donde expuso la vida personal de la joven, desatando su furia y alejándolos de nuevo.

Sin embargo, en días recientes Michelle buscó a su papá para reconciliarse con él, de hecho, fue vista en uno de sus conciertos en Estados Unidos, junto a Alejandro Basteri, hermano del intérprete. Algunas fuentes afirman que fue Paloma Cuevas la encargada de que se diera este reencuentro entre padre e hija, el cual aparentemente ha tenido buenos resultados, ya que estarán juntos en la boda.

