El atrevido traje de baño de una pieza con el que Lizbeth Rodríguez descubre sus tatuajes más lindos

Famosa por su programa “Infieles” que fue muy popular en YouTube, la ex chica Badabun, ahora conquista a sus fanáticos con las sensuales fotografías que sube a sus cuentas en redes sociales, aunque la mayoría de su contenido lo guarda para sus suscriptores en OnlyFans, la famosa no deja de lado a las personas que la siguen en Facebook e Instagram.

Lizbeth Rodríguez es una de las creadoras de contenido para YouTube que siguen vigente en Internet, lo que hizo ahora la estrella originaria de Tijuana, Baja California fue dar a conocer un par de fotografías en donde aparece vistiendo un diminuto traje de baño de solo una pieza, la prenda en color azul cielo resalta su figura, su color de piel, su oscuro cabello y también deja al descubierto todos sus tatuajes.

“Lizbeth que bonita eres, además de muy carismática”, “Esta mujer me cae muy bien”, “Cada día estás más hermosa”, “Admiro tu belleza”, “No puedo dejar de mirarte”, “Estás echa un bombón”, “Me encantas preciosa, que cuerpazo” y “Que preciosa estás, me encantas en todas tus fotos”, son solo algunos de los comentarios que no están subidos de tono que le dejaron a la estrella de Internet.