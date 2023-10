Tras brillar en la competencia, apuesto conductor se postula para llegar a “Hoy”: “siempre quise ser como ustedes”

Sin lugar a dudas, “Hoy” es el matutino más importante de toda la televisión mexicana, por ello es que cualquier conductor aspira a pertenecer al elenco encabezado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, prueba de ello es que recientemente el apuesto actor y presentador, Roberto Carlo, confesó que, pese a ya haber brillado en los programas de la competencia, su mayor sueño es formar parte del equipo de esta exitosa producción de Televisa y hasta llenó de elogios a las conductoras principales para poder hacer méritos.

Estas declaraciones de Roberto Carlo fueron realizadas durante un breve encuentro que sostuvo con el periodista de espectáculos, Eden Dorantes, y durante la charla, el también actor de 37 años de edad dijo sentirse encantado de estar en “Hoy”, aunque sea como participante en “Las Estrellas Bailan en Hoy” pues así tiene oportunidad de mostrar que tiene muchas más habilidades adicionales a la conducción, la cual, ya explotó en distintos matutinos de la competencia.

“Ya pasé por todos los matutinos de este país, eso es súper bonito la verdad, en algunos como conductor, en otros como padrino y ahora como participante acá y a mí me encanta la idea (de ser conductor de Hoy), ustedes saben que amo estar en las mañanas, pero ahorita también quería que la gente me viera haciendo otras cosas, la verdad, ya llevo siete años conduciendo programas matutinos, la gente ya sabe que mi trabajo me gusta y lo sé hacer, creo que es una gran pantalla para que en la misma empresa te vean y se den cuenta de que eres capaz de hacer otra cosa, tengo ganas de hacer muchas cosas” comentó Roberto Carlo, quien señaló que le gustaría volkver a la actuación.

Roberto Carlo llena de elogios a Andrea Legarreta y Galilea Montijo

En otro momento de la entrevista, Roberto Carlo señaló que decidió dedicarse a la conducción inspirado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo por lo que poder trabajar con ellas sería un auténtico sueño hecho realidad, sin embargo, señaló que prefiere llevarse las cosas con calma, por lo que, por ahora solo pretende enfocarse en dar lo mejor de sí mismo en la pista de baile.

Roberto Carlo dijo estar muy feliz de estar participando en el reality show de baile de Hoy. Foto: IG: programahoy

“Yo amo el programa Hoy, siempre soñé con ser conductor de un matutino gracias al programa Hoy, se los decía a Andrea y a Galilea, yo siempre quise ser como ustedes, yo no quería ser como nadie más que como ellas, de tener ese poder en las mañanas de disfrutar y pasarla bien, me encantaría estar ahí, pero poco a poco”, finalizó Roberto Carlo.

¿Qué posibilidades existen de ver a Roberto Carlo como conductor de Hoy?

Hasta donde se sabe, las posibilidades de ver a Roberto Carlo como conductor estelar en “Hoy” son muy bajas pues no hay un lugar vacante que pueda ocupar y el panorama, por ahora, se ve muy complicado debido a la inclusión de Carlos Arenas como conductor de planta, no obstante, donde sí podría tener oportunidad es como colaborador pues hace apenas unos días, Sofía Villalobos dejó el matutino.

Roberto Carlo ya ha tenido la oportunidad de mostrar su talento en Hoy. Foto: IG: robertocarlomx

Hasta el momento, Andrea Rodríguez, la productora de “Hoy”, todavía no ha emitido ninguna declaración al respecto, sin embargo, Roberto Carlo siempre figura como una excelente opción para sumar al elenco pues como se dijo antes ya tiene una vasta experiencia conduciendo matutinos.

