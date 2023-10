Nodal: el cantante compartió algunas imágenes de cómo es su enorme rancho en Argentina

La vida de Christian Nodal cambió radicalmente desde el 2022, año en el que terminó su polémica relación amorosa con Belinda y mismo año en el que conoció a la que hoy en día es el amor de su vida y madre de su hija, nos referimos a la cantante argentina Cazzu.

Y fue justamente hace unos días que salió a la luz una entrevista en donde Nodal reveló cómo es su vida actualmente pues dejó los excesos, las fiestas y lujos para irse a vivir con Cazzu y su hija en medio del campo en Argentina, y hace unas horas el cantante de regional mexicano compartió unos videos y fotos de cómo son algunos de los rincones de su rancho.

IG @nodal

El cantante se encuentra muy feliz con su nueva vida

Como lo mencionamos anteriormente, Nodal compartió que actualmente su vida es muy tranquila pues su casa o rancho se encuentra ubicada en medio de un enorme campo en donde tienen muy pocos vecinos alrededor y en donde se siente humano nuevamente.

Y justamente fue a través de sus redes sociales en donde el cantante poco a poco nos ha ido mostrando cómo es su casa, ese lugar en el que pasa horas y horas de tranquilidad a lado de Cazzu y ahora también con su preciosa hija.

IG @adreskats

Es la primera imagen en la que se le ve a Nodal a lado de su hija y Cazzu

En la primera imagen podemos ver un hermoso atardecer, un gran terreno pastoso, una alberca y una banca de madera, esta foto Nodal la musicalizó con la canción “Optimista” de Caloncho.

IG @nodal

Así es parte de la casa de Nodal en Argentina

Luego de esta imagen el sonorense grabó un breve video en el que se encuentra columpiándose a la orilla de su alberca, mientras admira el atardecer del que hablamos en el párrafo anterior.

IG @nodal

También tiene alberca

Y a las espaldas de Nodal se aprecia una construcción moderna, la cual parece indicar es parte de la casa o de un estudio de música que puedan tener la pareja.

IG @nodal

El sonorense disfruta de su casa

En entrevista para el podcast “El verdadero detrás de cámaras” con Mario Chávez, el intérprete de “De los besos que te di”, dijo que en su casa en Argentina puede hacer su vida como un hombre normal, sin que lo reconozcan en la calle y sin tener que estar con seguridad todo el tiempo.

“Vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, unos matecitos y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo, ahí me la paso viendo películas, voy yo hago mis compras, yo manejo no traigo seguridad”,dijo Nodal