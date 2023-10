Pearl, la película que es tan macabra que te quitará el sueño, es perfecta para ver en octubre, está en HBO Max

Si te gustan las películas que te sumergen en un mundo de psicosis y horror, "Pearl" es una obra que te dejará sin aliento, ha sido elogiada tanto por la crítica especializada como por la audiencia. Dirigida por Ti West y protagonizada por Mia Goth, esta película te hará cuestionar los límites entre la cordura y la locura; si quieres verla, está disponible en HBO Max, una de las plataformas de streaming más populares de México.

Aunque "Pearl" ha sido etiquetada como una película de terror, su esencia va más allá del género slasher. Es un drama psicológico que explora los recovecos más oscuros de la mente. El largometraje se adentra en temas existenciales que son universales, como el miedo a perder el tiempo, la búsqueda de significado y la lucha contra las circunstancias que nos limitan.

¿De qué trata “Pearl”, la película que está en HBO Max?

La película nos presenta a “Pearl”, una joven que vive en una granja en Texas en 1918, atrapada entre las responsabilidades familiares y sus sueños de estrellato. Su marido está en la Primera Guerra Mundial, y ella se siente sofocada por su vida rutinaria. Su única vía de escape es el cine local, donde las imágenes en la pantalla alimentan sus fantasías de una vida más emocionante.

Pero lo que comienza como un anhelo inocente se convierte en una espiral de eventos perturbadores, impulsados por una psicología compleja y a menudo perturbadora. Mia Goth ofrece una actuación que es, sencillamente, espectacular. Su interpretación es un torbellino de emociones, desde la inocencia y la vulnerabilidad hasta la rabia y la violencia. Goth logra que el personaje sea multidimensional, humano a pesar de su propensión al mal.

¿Por qué ver “Pearl”, la película que es tan macabra que te quitará el sueño?

La película es también un festín para los sentidos. La cinematografía es rica y colorida. Los críticos han mencionado que lo que realmente destaca es cómo Ti West logra equilibrar su estética visual con su contenido emocional y psicológico, creando una experiencia que es tanto impactante como conmovedora. Es una precuela de "X", dirigida también por Ti West y también protagonizada por Mia Goth.

"Pearl" es una película que te atrapa desde el primer momento y no te suelta hasta el final. Es una obra de arte que desafía las convenciones del género y te lleva por un viaje emocional que te dejará pensando durante días. Si estás buscando una película que te quite el sueño, no busques más: "Pearl" es la elección perfecta y está en el catálogo de HBO Max.

