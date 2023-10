La historia me cautivó desde niño: Wes Anderson habla sobre su más reciente película

¿Qué harías si pudieras ver a través de los objetos, sin abrir los ojos? Para Henry Sugar, un excéntrico millonario, la respuesta es realmente muy sencilla: usaría ese superpoder para ver las cartas de los demás en un juego de póker.

Esta es la premisa de la nueva cinta dirigida por Wes Anderson, quien tardó más de 20 años en dar con la forma ideal de llevar a la pantalla la historia original de Roald Dahl, escritor famoso por libros como Jim y el Durazno Gigante, Matilda, Las Brujas o Charlie y la Fábrica de Chocolate, todas ellas trasladadas exitosamente al cine.

Benedict Cumberbatch protagoniza esta cinta. Foto: Netflix

“Pensé en tratar de adaptar ‘Henry Sugar’ desde hace más de 20 años, cuando visité Gipsy House, la casa familiar de Dahl en Buckinghamshire, y tuve un pensamiento simultáneo: ‘no sé cómo hacerlo’”, relata Anderson en una entrevista compartida por Netflix.

Una obsesión de la infancia

Aunque no es la primera vez que adapta una historia de Roald Dahl, pues ya lo hizo hace 14 años con la cinta animada Fantástico Sr. Zorro, Wes Anderson mantuvo la historia de Henry Sugar como una obsesión desde su infancia.

“La historia me cautivó completamente de niño, pero si tuviera que quitar sus palabras, supongo que no es una película que me gustaría hacer. Es una gran historia de Dahl, pero si puedo usar sus palabras y descripciones, tal vez podría saber cómo hacerla.

“No estoy seguro que el método de narración de Dahl habría funcionado como un largometraje. Tenía más sentido para mí hacer pequeñas películas de esos pequeños relatos”, detalla.

La complejidad de la historia radica en el hecho de que la narración tiene varios niveles, uno de ellos protagonizado por el propio Roald Dahl, encarnado por Ralph Fiennes en la producción, los cuales realizan largos monólogos que te involucran cada vez más en la historia.

Ralph Fiennes interpreta al escritor Roald Dahl en este filme. Foto: Netflix

“En este caso, una película en la que me inspiré fue ‘Swimming to Cambodia’, el filme de Jonathan Demme sobre el espectáculo de Spalding Gray. Demme lo mantiene como un monólogo, con Spalding Gray hablando a la cámara, y es algo entre una película y un documental”, explica.

De acuerdo con Anderson, “La maravillosa historia de Henry Sugar” es, de alguna manera, un homenaje a las películas de arte, creadas en Francia durante la década de los años 20, en las que se trasladaba la acción de una puesta en escena de forma literal al cine.

Un verdadero fanático de Roald Dahl

Los colores pastel y las formas de narración empleadas por Wes Anderson a lo largo de su carrera, demuestran el cariño que siente el cineasta y escritor texano tanto por los textos como por el imaginario del escritor inglés.

“Amábamos la feria de libros escolar, que estaba llena de libros viejos y nuevos, y Dahl siempre era una gran presencia. Amábamos sus libros y conocíamos su foto, así que sabíamos quién era el tipo que nos contaba esa historia y su voz era tan fuerte que, de alguna manera, lo conocías.

El filme es un homenaje al 'cine de arte' francés de la década de los 20. Foto: Netflix

“Algunos escritores producen más que otros, pero Dahl estaba lleno de ideas. Cuando estábamos haciendo el ‘Fantástico Sr. Zorro’, revisamos sus archivos, los cuales estaban en Gipsy House. Luke nos mostró cuántas ideas de historias tenía y qué tan frecuentemente tenía nuevas ideas, tantas que nunca pudo siquiera empezarlas”, detalla.

“La maravillosa historia de Henry Sugar” cuenta con las actuaciones de Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes y Ben Kingsley, entre otros, quienes realizan varios papeles en la pantalla. Ya se encuentra disponible en Netflix.