'Juego de Tronos': mira cómo luce el actor que interpretó a Lord Varys después de la serie

Lord Varys debe ser de los personajes más recordados de la serie. 'La Araña', como se le conocía al Consejero de los Rumores de Desembarco del Rey, fue querido y odiado por muchos durante las ocho temporadas en las que apareció en Juego de Tronos, la serie que cautivó a millones y está catalogada como una de las mejores de todos los tiempos. Pero, ¿quién interpretó a el eunuco, cómo luce el actor con pelo y a qué se dedica actualmente? Te lo contamos todo.

El actor que dio vida a uno de los pocos personajes que murió defendiendo al reino y el pueblo fue Conleth Hill, nacido en Irlanda del Norte. Si bien comenzó como actor de teatro, Hill ha participado en distintas producciones tanto de cine como televisión. Además de ser recordado por Game of Thrones, estuvo en Suits, Stan Lee's Lucky Man y Goodbye Mr. Chips.

Profundamente decepcionado

Han pasado cuatro años desde que terminó la serie y el desazón no solo está instaurado en sus televidentes, quienes se niegan a que la historia de George R. R. Martin haya concluido como lo hizo en HBO. Pero no solo por parte del público, sino también de alguno de sus integrantes como el propio Conleth Hill.

Después de seis temporadas en las que se convirtió en una de las series más importantes de la televisión, los creadores decidieron partir su conclusión en dos temporadas de menos episodios que desembocaron en un final más que decepcionante para la mayoría, incluido el propio Varys.

“Pensé que había hecho algo mal. Hasta las últimas dos temporadas, no tuve ninguna queja. Me sentí frustrado con el último par de temporadas porque Varys no era el personaje omnisciente que había sido. Creo que los guionistas querían hacer una cosa para terminarlo y la HBO quería hacer otra. Sentí que el final de la serie fue un poco apresurado. Estaba desconsolado, pero ahora estoy bien”, confesó.

Pudo cambiar la historia de Juego de Tronos

Un detalle del último capítulo desvela el maquiavélico plan del Consejero de Rumores. Tras descubrir que Jon Snow era el heredero legítimo al Trono de Hierro, y ante la posibilidad de que Khalessi siguiera los pasos de su padre, Varys hizo todo lo posible para convencer a Tyrion de lo que le convenía la reino era cambiar de líder.

En ese momento, el eunuco decidió pergeñar un plan para acabar con Daenerys Targaryen. Al comienzo del capítulo, la realización nos muestra a Lord Varys escribiendo cartas a las distintas casas de Poniente anunciando a Jon Snow como heredero legítimo al Trono de Hierro.

Es entonces cuando recibe la visita de una niña llamada Martha, que trabajaba en la cocina de Rocadragón. La pequeña le explica a Varys que Daenerys Targaryen no ha comido en días. Por lo tanto, el plan de 'La Araña' pasaba por envenenar a la Madre de Dragones para evitar que esta llegara al Trono de Hierro: "No te preocupes, lo intentaremos de nuevo durante la cena". Al final, el plan no se materializó y terminó pasando el desastroso desenlace de Desembarco del Rey.

