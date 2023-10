Contén el parpadeo al ver a ‘Ashley Banks’ de "El príncipe del rap en Bel-Air’" y cómo luce hoy a sus 44 años

El príncipe del rap en Bel-Air es una serie de comedia que se estrenó en 1990 y se emitió hasta 1996. La serie sigue la vida de Will Smith, un adolescente de Filadelfia que es enviado a vivir con sus parientes ricos en Bel-Air, California, después de meterse en problemas con la ley. Will, un joven de clase trabajadora con un sentido del humor ingenioso y un estilo de vida despreocupado, choca con su nueva familia, que es mucho más conservadora y adinerada.

La historia fue protagonizada por Will Smith, Janet Hubert-Whitten, James Avery, Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons y Tatyana Ali. Los actores alcanzaron gran popularidad por esta serie y hoy 27 años después de su capítulo final, los personajes son muy recordados. Sin embargo, muchos se han comenzado a preguntar qué pasó con la actriz que hizo de la prima menor del protagonista.

Tatyana Ali inició su carrera cuando apenas tenía 5 años. | Crédito: NBC.

Tatyana Ali inició su carrera cuando apenas tenía 5 años. A los siete apareció en un episodio de Plaza Sésamo y empezó a dar sus primeros pasos como cantante. Pero la joven actriz alcanzó el éxito internacional con su papel de Ashley Banks en El príncipe de Bel-Air.

A lo largo de la serie, la actriz creció y al mismo tiempo maduró profesionalmente. Tras el final de The Fresh Prince of Bel-Air, la prima de Will Smith empezó a dar forma a su primer álbum, titulado Kiss The Sky, que consiguió situarse como disco de oro en ventas a principios de 1999. Sin embargo, poco a poco su nombre pasó al olvido.

Actualmente, Tatyana Ali tiene 44 años, se sigue desempeñando como actriz, pero también lleva una vida como activista, siendo una firme defensora del parto libre. Ha sido madre dos veces junto con Vaughn Raspberry y la antigua Ashley Banks se encuentra muy activa en redes sociales como una de las principales defensoras de la salud maternal negra.

