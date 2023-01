Arturo Carmona confesó la particular razón por la que no se casó con Jacky Bracamontes

El ex futbolista Arturo Carmona de 46 años de edad, posee una larga trayectoria en su carrera artística, a pesar de iniciarse como jugador de futbol luego con el tiempo comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación participando de telenovelas como: “Duelo de Pasiones”, “El Camino Secreto”, “Triunfo del amor”, entre otras.

A su vez, ha tenido el placer de formar parte de reality famosos como “Big Brother”, sin dudas un presentador y actor de renombre. Arturo, también es conocido en el mundo del espectáculo por sus relaciones amorosas, comenzado por su ex esposa Alicia Villareal con quien tuvo a su primera hija llamada Melenie de 21 años de edad.

Arturo Carmona posando mostrando su trabajada figura. Fuente: Instagram arturo.carmona

Luego de terminar con su primer pareja inició una relación amorosa con la también actriz Jacqueline Bracamontes en el año 2005 que duró por los menos 3 años, pero un motivo que hasta el momento se desconocía impidió que la protagonista de “Las tontas no van al cielo”, no se casará con Arturo.

Recientemente, Carmona dijo en un programa televisivo la razón por la que no contrajeron nupcias ambos artistas y es que al parecer Jacky al venir de una familia muy conservadora, la idea de que Arturo fuera divorciado y tuviera una hija de otra mujer no era del agrado de la actriz y eso la llevo a que no quisiera casarse.

Arturo reveló detalles de porque Jacky Bracamontes no quiso casarse con él:

Arturo junto a su hija Melenie. Fuente: Instagram artura.carmona

Por último Arturo comento: "No soy quien para juzgar ni criticar, y pues obviamente siempre va a estar mi hija primero" y además agregó: "Hay personas que dicen: “Oye, yo quiero tener mis propios hijos', o simplemente 'no, yo no acepto una persona que viene ya con hijos”, y es algo que se respeta”.

