VLA Fin de Semana: Hermana de Ana Bárbara y ex colaborador de Omar Chaparro son nuevos conductores

Venga la Alegría Fin de Semana le da la bienvenida a una nueva etapa, pues cambió a la mayoría de sus conductores y sólo dejó a algunos de los que comenzaron con este proyecto. Asimismo, agregó a otros presentadores conocidos entre los que se encuentra la hermana de Ana Bárbara, Esmeralda Ugalde, y el ex colaborador de Omar Chaparro, Rafita Balderrama. Aunque son muy queridos, las modificaciones no han sido del todo del agrado del público que ya expresó su descontento en redes sociales.

Desde hace algunos meses se había rumorado que habría cambios drásticos en Venga la Alegría, que no sólo afectarían al formato de lunes a viernes, sino también a la de fin de semana. Este sábado 7 de enero se dio la sorpresa que sólo quedaron Alex Sirvent y Olga Mariana, como los presentadores principales, mientras que Mati Álvarez y Alana Literas, también están en el proyecto, por lo que personalidades como Daniela Alexis Barceló, mejor conocida como "La Bebeshita" salió del matutino de Tv Azteca.

¿Quiénes son los nuevos conductores de VLA Fin de Semana?

Al arrancar el programa, los conductores presentaron a sus nuevos compañeros; primero le dieron la bienvenida a Kike Mayagoitia, quien apareció desde el día de ayer en Venga la Alegría como presentador invitado, pero que se quedará fijo en la versión de fin de semana. Posteriormente, saludaron a Esmeralda Ugalde, quien ya había sido parte de Tv Azteca, ya que hay que recordar que participó en una de las temporadas de La Academia. Al parecer, estas dos celebridades serán parte de grupo de animadores que estarán los sábados y domingos en la pantalla chica.

Sin embargo, no fueron lo único, ya que también se integró al equipo Rafael Balderrama, que tiene una larga trayectoria en los medios, ya que después de ser parte de "No manches" formó una carrera como conductor de diferentes programas de música y entretenimiento. Asimismo, Marcela López llegó no sólo para engalanar el programa de la televisora del Ajusco, sino también para llevar lo mejor de los espectáculos a los televidentes.

De igual manera, Carlos "Chicken" Muñoz, que había estado en la área digital yen Survivor México, tiene un lugar como parte del programa matutino de fin de semana. Mientras que, Ismael Zhu, "El Chino", dejó la emisión de lunes a viernes para unirse a la cocina de este proyecto, por lo que a pesar de que su salida generó cientos de reacciones, muchos de sus fanáticos están contentos de saber que lo seguirán viendo en la pantalla chica.

Los cambios en Venga la Alegría ya empezaron, pues después de que se dijera que el matutino de fin de semana saldría del aire, la nueva productora Maru Silva Alvarado decidió mantenerlo pero quitando a varios de sus talentos, entre ellos Gaby Ramírez y "La Bebeshita". En tanto, Roger González dejó la emisión matutino de Tv Azteca, después de varios años y se dice que seguirán las sustituciones y hasta se habla de que dejará de existir el programa que le dio mucho éxito a la empresa.

