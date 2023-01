FOTOS | Ludwika Paleta presume traje de baño de animal print para elevar la temperatura de su cuerpo

La vida de Ludwika Paleta en este planeta acumula ya 44 años y algunas semanas más de existencia, por lo tanto, es debido hacer una pausa para admirar sus profundos ojos azules y quedar extasiado con la manera tan sutil que tiene de conducirse por el mundo. No es fácil plantarse frente a ella y observarla, mucho menos lo es si esto sucederá cuando ella porta un traje de baño de animal print que te puede hacer sucumbir de la emoción.

Justo este tipo de sucesos pueden pasarte hoy, cuando Ludwika posó ante miles de seguidores con un outfit más digno de la playa y la primavera que del invierno de Cracovia, sitio donde se encuentra actualmente pasando unas lindas vacaciones, muy merecidas para la actriz mexicana que, en 1978, nació en aquella lejana ciudad polaca.

Ludwika Paleta en traje de baño

¿Qué más se puede pedir para un día como hoy? no mucho. Más aún si eres seguidor de Ludwika Paleta y te puedes encontrar en sus redes sociales una fotografía de antaño con un traje de baño de animal print, así como otros estampados que le van a la perfección.

Así, con la tranquilidad que da la experiencia, Ludwika compartió la foto y aclaró que no era tomada en ese instante, pero que valía la pena mostrarla para ganar algunos grados centígrados de calor puesto que actualmente se encuentra en su natal Cracovia, en Polonia, ciudad que vive un invierno algo más frío de lo que ella quisiera.

"No estoy ahí, ni es #tbt pero tengo frío y me dieron ganas de un poquito de sol #takemeback", reflexionó Paleta ante sus millones de fans.

Gusta de jugar con sus outfits de playa

No es la primera vez que Ludwika Paleta muestra imágenes donde se le vea en traje de baño. Otra cosa muy común en ella es jugar con este hecho, no sólo postear una foto por lucir sexy, no, ella prefiere ser juguetona y divertir a su público. Como buena sagitario que es, muestra qué hay detrás de una foto que le hace ver perfecta, pero que luego la lleva a la realidad.

