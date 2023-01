Rosa Isela, hermana de Ovidio Guzmán, reacciona a su detención con un corrido de Los Tucanes de Tijuana

Otra de las personas que se han pronunciado en torno a la detención de Ovidio Guzmán, es Rosa Isela, hermana del presunto delincuente, quien a través de sus redes sociales dio a conocer con un estilo particular lo que siente sobre el arresto de su familiar.

En redes sociales ya se viralizó la grabación en donde la mujer aparece posando para la cámara mientras suena de fondo el corrido “El Guano”, que forma parte del repertorio de Los Tucanes de Tijuana y está dentro del disco “Retro corridos Vol. 2” y es muy popular entre el repertorio de la banda.

En la canción se habla del legado de la familia Guzmán, aunque se dice que ella no está dedicada los actos delictivos como sus seres queridos, pues está encargada de salones de belleza y cafeterías. Otra de las cosas que destacan de Rosa Isela es que tiene cuatro hijos, dos son producto de la relación con Vicente Zambada, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, otro de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

Fue durante las primeras horas de la mañana del jueves 5 de enero que se llevó a cabo el segundo “Culiacanazo” en donde elementos de Seguridad Nacional detuvieron a Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón”, la captura fue en el Pueblo de Jesús María, pero los atentados armados se extendieron hasta Culiacán y otros municipios de Sinaloa.

Cabe destacar que no se conoce a ciencia cierta la cantidad de los hijos de Joaquín “El Chapo" Guzmán, algunos mencionan que son 10, otros 13 y hay versiones que aseguran que llegan hasta 23, los más conocidos son: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Giselle y César (con María Alejandrina Salazar Hernández). Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe (con Griselda López), además de María Joaquina y Emaly (con Emma Coronel).

La familia Guzmán no se acaba

El cártel sigue fuerte operando

La noticia ya fue confirmada

Y resalta el nombre del Guano

Los chapitos y toda su raza

Apoyados al cien por el Mayo

El gobierno lo trae en la mira

Es normal cuando eres jefe grande

Pero al Guano nada lo intimida

Ya conoce los riesgos del cártel

Tiene mucha gente que lo cuida

Ya les ha demostrado su power

Aureliano Guzmán es su nombre

Y es hermano del jefazo Chapo

Lo respetan y respeta el hombre

Trabajando lleva muchos años

También tuvo su infancia muy pobre

Pero ahora le llaman Don Guano

Por las buenas siempre está a la orden

Por las malas también pero el diablo

Es un hombre de carácter fuerte

Su mirada proyecta respeto

Su palabra es de ley como siempre

Las traiciones lo ponen violento

No perdona no hay chanza dos veces

En la mafia no hay tiempo para eso

Ser un jefe no es cosa tan fácil

Pero al señor le sobra colmillo

Sabe bien las maniobras del cártel

Lo aprendió desde que era chiquillo

Cualquier cosa que a él no le cuadre

Truenan R's y cuernos de chivo

