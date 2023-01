Encontró la fama en TV Azteca y ahora prepara traición para irse a la competencia

Está por iniciar la tercera temporada de La Casa de los Famosos y al mismo tiempo se empiezan a rumorar algunos nombre que estarían dentro del reality que se transmite por Telemundo, entre ello, un famoso que triunfó en TV Azteca y que ahora prepara su traición para irse a la competencia.

Son varias las figuras de varios medios los que está en busca de colarse en la famosa casa; sin embargo, se sabe que muchos han sido rechazados, ya que no le darían ese picor sabroso que llenaría de polémica a este codiciado proyecto.

No obstante quién si llenaría el puesto es Dennis Arana, quien como se mencionó antes, habría triunfado en la televisora de la Ajusco, pero buscaría crecer en la pantalla chica y probar suerte en tercera edición de La Casa de los Famosos, que está a poco menos de dos semanas de estrenarse.

Dennis Arana participó en varios realities Foto: Instagram @dennisarana

Dennis Arana se cambia de bando a La Casa de los Famosos

No es un secreto que el conductor de 25 años destacara en TV Azteca, teniendo participación en varios realities, donde incluso tuvo sus cinco minutos de fama el matutino de Venga la Alegría, en el que el guatemalteco mostró su talento no solo en el canto iniciando su carrera en la 19 edición de La Academia, sino que después probó suerte en la segunda temporada de Survivor México y Todos a Bailar, donde demostró dos cosas: que pudo forzar su cuerpo y superar sus propios límites ante la adversidad, y que afortunadamente no tiene dos pies izquierdos.

Foto: Instagram @dennisarana

Desafortunadamente, en Survivor México el contendiente que apoyó al equipo rojo con los Jaguares salió por un problema de ansiedad. Por ello, ahora que tendrá el reto de poder convivir con distintas personalidades que pondrán a prueba toda su paciencia cambiando la televisora que lo arropó por un nuevo proyecto que lo rete a tener más experiencias.

¿Cuándo y dónde se estrena La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos 3 se estrena el próximo 17 de enero de 2023, en punto de las 19:00 horas por Telemundo, donde tendrán participación Paty Navidad, Juan Rivera, La Materialista entre otros

Se rumora que el originario de Guatemala adicionó para colarse en la tercera temporada de La Casa de los Famosos, quien tiene un difícil panorama para poder integrarse a este nuevo proyecto, el cual es uno de los más polémicos de la televisión mexicana, en el que Dennis necesitará de hacerse de escándalos si quiere formar parte del elenco para dar ese picor que requiere este programa y elevar los ánimos un rato.

