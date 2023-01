Triunfó en TV Azteca y murió repentinamente ¿por una negligencia médica?

Fidel Garriga fue un actor de novelas de TV Azteca, además se desempeñó en el teatro y el cine. Su muerte se dio hace ocho años, pues el 10 de diciembre pasado se conmemoró su aniversario luctuoso. Además, su muerte se pudo haber debido a una posible negligencia.

La última aparición del actor en la televisión fue con la novela "Las Bravo", en 2014 meses antes de morir. Su carrera la comenzó con Pura Sangre en 1985, desde entonces Fidel Garriga participó en más de 20 novelas mexicanas. No fue hasta 1997 que se cambió a la televisora del Ajusco, donde se mantuvo por casi una década.

Quien fuera exsuegro de Juan Carlos "El borrego" Nava murió tras ingresar a un hospital de la ciudad, dejando en vida a su esposa, hijo y una nieta. Y, aunque no tenía problemas graves de salud, se cree que pudo haber sido víctima de una negligencia médica.

Fidel Garriga: ¿Su muerte se pudo haber evitado?

De acuerdo con sus familiares, según reveló el programa Ventaneando, Fidel Garriga presentó un malestar por aparente fiebre un día antes de morir. Cuando acudió al hospital, el personal médico que lo atendió creyó que fue una reacción a los medicamentos que le dieron.

Sin embargo, Fidel Garriga no recibió más atención ese día y su médico de cabecera no recibió el reporte del hospital. Al parecer, el actor sufrió un infarto cerebral debido a una bacteria, que no fue combatida a tiempo por los médicos. Sus familiares aseguran que su muerte fue repentina y sorpresiva, pues su estado de salud era estable.

De aquel suceso ya han pasado 8 años, tenái tan solo 66 años y unos meses antes de su fallecimiento estuvo en la serie "Las Bravo", siendo su última novela.