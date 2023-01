FOTOS: Itatí Cantoral arrasa en redes sociales con increíble vestido de red

Itatí Cantoral volvió a imponer moda en redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que podemos verla luciendo su espectacular figura con un entallado vestido en color champagne que hizo que la actriz de 47 años de edad luciera tan bella como siempre lo ha hecho.

Así, portando un vestido de red, Itatí Cantoral se llevó las miradas en Instagram, plataforma digital en la que quien diera vida a "Soraya Montenegro" en la telenovela "María la del Barrio", se dejó ver con este sexy modelo que dejó al descubierto su escultural cuerpo.

Respecto a los detalles de su look, conviene señalar que Itatí Cantoral, quien recientemente se reunió con Thalía en un encuentro que se hizo viral en redes sociales, no dejó ningún detalle al azar, pues incluso su ropa interior combinó con el color del esmalte de uñas que utilizó.

Itatí Cantoral dejó con la boca abierta a sus seguidores | IG: @itatic_oficial

En cuanto a su peinado y accesorios, la exesposa de Eduardo Santamarina optó por centrarse en un estilo minimalista, el cual ayudó a que su atuendo cobrara protagonismo, esto sin descuidar su sexy maquillaje, el cual consistió en un smokey eyes perfecto para destacar su mirada.

Mientras que el texto con el que Itatí Cantoral coronó a su sensual publicación fue: "I can buy myself flowers", frase que en español se traduce "Yo me puedo comprar flores" y que forma parte del último hit musical de Miley Cyrus, mismo que habla acerca del amor propio y de cómo se ven las cosas una vez que superas una ruptura amorosa.

"Flowers" de Miley Cyrus es un tema musical que se ha vuelto viral desde la fecha de su lanzamiento, la cual coincidió con el día en el que se hizo pública la colaboración de Shakira y Bizarrap, tema musical que también se ha convertido en una de las melodías del momento.

Itatí Cantoral deslumbró con su atuendo de red | IG: @itatic_oficial

Al grado de que curiosamente hubo un momento en el que la canción de quien diera vida a Hannah Montana se volvió tendencia en Australia, país de origen de su exesposo, Liam Hemsworth, mientras que la canción de la colombiana se hizo viral en Barcelona, lugar donde nació Gerard Piqué, el padre de sus hijos.

