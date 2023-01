VIDEO | Shakira se mostró por primera vez en vestido de novia cuando era actriz de telenovelas

La carrera de Shakira le ha hecho permanecer en la cima por más de dos décadas. Fue a mediados de los años 90 cuando la cantante nacida en Barranquilla irrumpió en la música pop rock latinoamericana para llegar las estaciones de radio con su canto, ese sonido tan especial y único que emanaba de su voz y que le dio una marca personal, inigualable.

Como una bailarina desde pequeña y actriz en su adolescencia, Shakira siempre tuvo claro a qué se quería dedicar y los idiomas que quería estudiar para alcanzar la internacionalización. Fue así que como le llegaron oportunidades en la pantalla chica y esto la llevó a personificar roles donde, por sorprendente que parezca, debía contraer matrimonio, algo que ni en la vida real ha logrado.

Sumado a esto, en esa misma etapa de su vida trazó en su mente que no necesitaba de falsos atajos para subir de golpe a la fama. Con esto claro, Shakira estuvo lista para rechazar ofertas extrañas que le llegaron desde joven, una de éstas, incluso era para que posara desnuda y así lograra el éxito con su imagen.

Shakira en vestido de novia

Como una joven que maduró a muy corta edad, Shakira apareció en telenovelas colombianas desde su adolescencia. Conocida en su país en esos años, llamaba la atención y solía verse de mayor edad a la que realmente tenía. Por lo tanto, no fue raro que personificara a una chica que estaba a punto de contraer matrimonio, situación que le llevó a aparecer con vestido de novia y sí, ataviada con el outfit blanco que tanto anheló en su momento con Gerard Piqué.

Ofrecen desnudo y ella dice...

Apenas era una jovencita que comenzaba a despuntar en su carrera, muy distinta a la estrella internacional en que se convirtió y que hoy en día domina los Charts. Aún usaba su melena al natural, oscura, y lucía ese rostro juvenil y sonriente.

"Sí me lo propusieron y yo dije no. No considero que sea malo, mientras más días vivo descubro que no hay algo malo o incorrecto o inmoral, pero no creo que desnudarse sea algo de inmoralidad, hay quien lo hace por amor al arte, otros como gancho para alcanzar la fama, eso si lo veo mal", indicó en la entrevista y remató que era demasiado pudorosa.

