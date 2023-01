Shakira contesta con contundentes fotos a la publicación de Piqué y Clara Chía

Shakira contestó de forma contundente después de que su ex pareja Gerard Piqué compartiera una publicación en la que confirma su romance con Clara Chía. La intérprete colombiana tomó sus redes sociales para dejar ver que no le interesa lo que haga el futbolista ahora, pues ella sigue acumulando éxitos gracias a su música y en estos momentos está en compañía de sus hijos, por lo que no podría sentirse más satisfecha, así lo presumió en sus cuentas oficiales.

La tarde de este miércoles, Piqué compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la joven, de 22 años, la cual rápidamente se convirtió en tendencia. Muchos usuarios consideran que esta imagen es una respuesta para sus detractores y la propia intérprete de "Te Felicito", quien le ha dedicado varias canciones, tras darse a conocer que presuntamente le fue infiel con la que ahora es su novia. Todos los internautas estaban al pendiente de la reacción de la colombiana, quien como era de esperarse, muy a su estilo tomó sus redes sociales para mostrar que ella cuenta con el cariño de la gente.

Shakira destroza a Piqué tras foto con Clara Chía

Mientras la publicación de Piqué recibió millones de críticas que hasta la plataforma de Meta tuvo que desplegar una advertencia a los usuarios antes de comentar, Shakira presumió otro de sus logros. En su cuenta de Twitter, la originaria de Barranquilla, Colombia, mostró que es una de las artistas más importantes del momento, debido a que actualmente se encuentra en el puesto número 5 de los cantantes más escuchados a nivel mundial en Spotify, en donde también está arrasando "BZRP Music Sessions #53", producción con el DJ, Bizarrap.

Shakira es la quinta artista más escuchada en Spotify Foto: Captura de pantalla

En tanto, esta mañana dio a conocer que no sólo está bien en su carrera musical, sino de igual forma se encuentra muy feliz junto a sus hijos, Milan y Sasha. La intérprete de "Monotonía" compartió a sus más de 81.4 millones de admiradores en Instagram, unas historias en las que mostró que les está haciendo un delicioso desayuno a sus pequeños de 9 y 7 años. Lo que deja en evidencia que mientras su ex pareja pasa tiempo con su actual novia, ella sigue pendiente de los niños a pesar de que ha retomado sus actividades laborales.

La artista, de 45 años, compartió dos fotos de los hotcakes que le hizo a sus hijos, sin embargo, estos no salieron como ella esperaba, pues quería hacerlos con la imagen de un personaje. "Los panqueques de mamá!! ¿Micky o panda?", colocó en la primera postal en la que mostró que el platillo no resultó como ella tenía planeado. En la segunda instantánea reveló un intento más, que de igual manera, no tuvo un buen resultado, no obstante, afirmó que Milan y Saha que la apoyan.

Shakira le hace el desayuno a sus hijos Foto: Captura de pantalla

"Ok, este no era comestible, ¡pero afortunadamente mis hijos tienen un poco de paciencia conmigo por las mañanas!", escribió Shakira al enseñar que a pesar de no ser buena cocinera se esmera para poder consentir a sus pequeños, quienes se han convertido en sus grandes aliados durante el proceso de separación, ya que se dice que uno de ellos fue el de la idea para que hiciera la canción con el productor argentino.

En tanto, al parecer las cosas siguen tensas entre Shakira y Piqué, pues después de que lanzó el tema en el que le "tira" al futbolista y a su novia Clara Chía Martí, este no ha dejado de contratacar al presumir relojes Casio y un carro Twingo. De hecho la fricción entre ambos ha llegado a tal grado, que supuestamente la cantante ha pedido a sus hijos que no llamen abuela a la mamá de Gerard, Montserrat Bernabeu.

La cantante trata de consentir a sus hijos Foto: Captura de pantalla

