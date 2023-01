Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando explotan contra la mamá de Piqué por malos tratos a Shakira

Esta semana se hizo viral un video en el que Montserrat Bernabeu, mamá de Gerard Piqué, tomando de la cara a Shakira, por lo que ha generado cientos de reacciones por parte de sus millones de fanáticos. Las imágenes llegaron hasta el programa Ventaneando, en donde Pati Chapoy y sus compañeros explotaron en contra de la exsuegra de la colombiana, pues no dieron evitar mostrar su molestia ante su actitud.

El programa vespertino de espectáculos transmitió el clip en el que se ve a la ex suegra de la intérprete de "Te Felicito" presuntamente "agrediéndola" después de una entrega de premios de Piqué. En las imágenes se observa que ambas están caminando cuando de repente comienzan, aparentemente, una discusión en el que Bernabeu toma del rostro a la cantante y después le hace una seña para que se calle, en tanto, el ex futbolista del Barcelona sólo está presenciando la escena sin decir nada.

Pati Chapoy explota contra mamá de Piqué

Los conductores del programa de Tv Azteca no pudieron evitar de su opinión de la situación, pues desaprobaron la actitud de la señora y de su hijo, quien no defendió a su entonces esposa, ya que las imágenes fueron captadas hace algunos años. Pati Chapoy se mostró muy molesta y destacó que ya se entiende por qué la intérprete de "Monotonía" colocó una bruja en su ventana, la cual está enfrente de la residencia de los padres del español.

Asimismo, la titular de Ventaneando dejó claro que la acción de Gerard Piqué fue deplorable, ya que no detuvo a su madre ante la agresión a Shakira, con la que tuvo más de 10 años de relación y dos hijos, Milan y Sasha. La conductora ha manifestado su apoyo a la cantante colombiana debido a que desde que se dio a conocer su ruptura debido a una infidelidad, Chapoy siempre ha tenido palabras de aliento y en contra del ex seleccionado de España.

En tanto, no fue la única en dar su opinión, pues sus compañeros también reaccionaron ante las imágenes. Pedrito Sola es otro que está del lado de Shakira, por lo que despotricó contra el defensa del Barcelona diciendo: "¿Y el mandilón del marido qué?", haciendo referencia a que no hizo nada para defender a la mamá de sus hijos, quien fue víctima de esta acción en un lugar público en donde se encontraban algunos medios de comunicación que pudieron captar la escena.

Por su parte, Daniel Bisogno y Linet Puente especularon que la pelea se debió a que ni a Piqué ni a su mamá les gustó el vestido de Shakira, quien no utilizó una prenda interior por debajo lo que le dio un toque sensual y cautivador. "Estaban en unos premios donde le dieron a Piqué un reconocimiento del mejor deportista catalán y no le pareció cómo iba vestida Shakira al parecer", dijo la conductora.

Asimismo, transmitieron un video que fue captado durante la premiación en la que el ex futbolista rechaza los besos y abrazos de la intérprete de "Antología", quien solo se queda sentada y desconcertada. "La ningunea", dijo Pedro Sola, mientras que Pati no dejaba de despotricar contra el español: "Hizo jeta el bebé", señaló al ver las imágenes que le causaron mucha molestia, no sólo al equipo de Ventaneando, sino también al público.

