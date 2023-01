No sólo Poncho Herrera, galán de "Rebelde" también está triunfando en Hollywood

La negativa de Alfonso Herrera de no regresar a los escenarios como parte del grupo RBD, ha causado un gran debate entre los fanáticos, pues mientras algunos lo acusan de negar su pasado, otros comprenden que ahora está enfocado en su carrera como actor de Hollywood. Sin embargo, no es el único integrante de "Rebelde" que ha logrado triunfar en la industria estadounidense, ya que gracias a la telenovela algunos pudieron despuntar su carrera y trabajar en otras producciones marcando un camino hasta llegar a donde están ahora.

Se trata del actor Tony Dalton, quien estuvo en una de las etapas de la telenovela juvenil. El histrión interpretó a Gastón el prefecto del Elite Way School, quien tuvo una relación con Mía Colucci (Anahí) y le hacía la vida imposible a los estudiantes, en especial a Miguel Arango (Poncho Herrera). A pesar de que fue un papel que salía esporádicamente, es recordado por mucho de los fanáticos, que ahora están sorprendidos de que esté teniendo mucho éxito en Estados Unidos en series y películas.

Tony Dalton, de "Rebelde" a Hollywood

El actor nació en Laredo, Texas, el 13 de febrero de 1975, y a pesar de que estudiar en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York, su carrera comenzó a despuntar cuando se integró a las telenovelas juveniles, ya que antes de estar en "Rebelde", formó parte de "Clase 406", en 2002, con el personaje del profesor Dagoberto. No obstante, Dalton incursionó en el cine con la película "Matando Cabos", del 2004, en la que no solamente fue actor sino también escribió el guion.

Desde ese momento, Álvaro Luis Bernat Dalton, nombre real del actor, formó una carrera en el cine y la televisión, pues mientras participó en cintas como "Contracorriente", "Efectos secundarios", "Sultanes del sur" y "El Infierno", en la pantalla chica destacó en la serie de Televisa "Los simuladores", una de las más exitosas en México, ya que fue nominada a un Premio Emmy Internacional en la categoría "Mejor serie dramática". Debido a estos trabajos comenzó a destacar fuera de su país, así que fue a probar suerte en Estados Unidos.

En 2013 fue protagonista de la serie "Sr. Ávila", de la cadena HBO, la cual tuvo mucho reconocimiento debido a que fue ganadora del Emmy Internacional de 2017 como "Mejor serie estelar de habla no inglesa". Así fue como Tony Dalton se puso en la mira de los directores y productores de otras partes del mundo, pues después se integró a "Sense 8", una producción de Netflix Estados Unidos, en la que volvió a compartir créditos con Poncho Herrera, quien era uno de los estelares de la historia.

Para 2018, apareció en la precuela de la serie "Breaking Bad", "Better Call Saul", donde interpretó a Lalo Salamanca, un narcotraficante. Asimismo, en 2021 su nombre volvió a acaparar los principales titulares de los medios de espectáculos, ya que se había convertido en el primer mexicano en aparecer en una producción de Marvel. Tony Dalton fue parte de la miniserie "Hawkeye" con el personaje de Jacques Duquesne, también conocido como el Espadachín o Swordsman, y es mentor de "Ojo de halcón".

