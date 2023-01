Suga de BTS es vetado de Twiiter y su nombre ya no aparece por esta insólita razón

Suga de BTS hará su primera presentación oficial como embajador de la casa Valentino. El rapero se convirtió en la nueva imagen de la marca y viajó a París para asistir a la semana de la moda, este será su primer proyecto enfocado en la moda, al igual que sus compañeros Jimin, J-Hope y V.

Se espera que en los siguientes meses Suga lance su primer disco como solista, además de ser uno de los siguientes en enlistarse al servicio militar debido a su edad. Aunque, el rapero de BTS no estará en el ejército como soldado, sino como trabajar público debido a su historial médico.

El ARMY espera con ansías ver a Suga de BTS llegar a la sede del desfile de Valentino en París, por lo que han externado su apoyo en redes sociales. Sin embargo, su nombre parece haber sido vetado de la plataforma por una insólita razón.

¿Suga de BTS es vetado de Twitter?

BTS es una de las boybands con más récords, no solo musicales, sino también dentro de las redes sociales. Siendo desde los más seguidos en Instagram o YouTube, hasta registrar el tweet con mayor número de me gustas en la historia de la plataforma. Casi a diario hay una tendencia sobre el grupo; sin embargo, el nombre de Suga ha sido vetado de Twitter.

Al igual que pasó con Jimin, el rapero de BTS ya no puede aparecer en Twitter debido a que ha rebasado el número de menciones para considerarse como una tendencia y el término Yoongi ya no se considera un hahstag o trending topic, pues el algoritmo ya no reconoce su nombre.

El ARMY se ha dado a la tarea de utilizar #SUGA o su nombre completo Min Yoongi para que pueda aparecer, pues los integrantes de BTS se mencionan tantas veces que ya no rompen récords dentro de la plataforma para considerarse una palabra "en tendencia".

