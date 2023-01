Jungkook y V de BTS emocionan al ARMY con el "taekook day" y enloquecen con este VIDEO

¿Qué es el Taekook day y por qué el ARMY lo celebra? Las fans de BTS conmemoran una de sus amistades favoritas dentro de la boyband, Jungkook y V son una de sus duplas favoritas y recientemente emocionaron a sus fans con un video que compartió el cantante en Weverse.

Aunque ambos han estado ausentes de promociones y de las redes sociales, V actualizó al ARMY sobre lo que ha estado haciendo en su tiempo libre. Y es que, algunas se preguntan si los integrantes pasan tiempo juntos entre ellos durante el descanso grupal de BTS, pues muy pronto se irán enlistando el resto de los miembros.

Para sorpresa de las fans de BTS, V y Jungkook pasaron el día juntos recientemente y se emocionaron por el nuevo video que compartió el cantante, pues fue tan solo un día antes del llamado "Taekook day", una celebración realizada por el ARMY para festejar su aniversario.

Taekook day: ARMY celebra la amistad de Jungkook y V de BTS

Cada 26 de enero, (tiempo de Corea del Sur) el ARMY festeja el "Taekook day" y se vuelve tendencia en Twitter, pues las fans comparten sus fotos y videos favoritos de Jungkook y V, pues conmemoran el aniversario de su amistad dentro de BTS. Además, el cantante emocionó a todas con un video juntos.

V de BTS realizó una transmisión en vivo a través de Weverse y el ARMY descubrió a Jungkook mientras cantaba al fondo del video, aunque solo pudieron escuchar su voz. Además, algunas fans señalaron que se encontraban en el mismo sitio donre grabaron el challenge de "Run", una de sus canciones más virales.

El Taekook day fue inventado por ARMY desde el 2016 y se celebra cada 26 de enero, el origen puede ser porque ese día Jungkook publicó un cober de "Nothing Like us", una canción cuya letra hace referencia a una persona especial. Además, los idols compartieron los mejores momentos de su amistad.

