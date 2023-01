Deva Cassel heredó toda la belleza de Monica Belucci y estas 5 fotos lo confirman

Las nuevas generaciones de celebridades parecen estar arrasando con las redes sociales, las revistas y las pasarelas, como es el caso de Deva Cassel, hija de la hermosa italiana Monica Belucci, quien ya comenzó una vida en el mundo del fashionismo, siguiendo los pasos de la también actriz, a quien le heredó toda la belleza y el estilo, como lo confirman las fotos que comparte en sus redes sociales.

Monica Anna Maria Bellucci, nombre real de la modelo y actriz, nació en Città di Castello, Italia. Fue la única hija del matrimonio entre Pasquale Bellucci y Brunella Briganti. Des muy joven se dio a conocer por su hermoso rostro, y comenzó a trabajar a los 16 años. Aunque se inclinaba por estudiar derecho, siguió trabajando para pagar sus estudios, los cuales finalmente abandono para convertirse en una estrella.

Monica ha posado junto a su hija Deva. Foto: IG @monicabellucciofficiel

Bellucci se casó con el fotógrafo de moda Claudio Carlos Basso en el año 1990, pero se divorciaron al poco tiempo. Posteriormente contrajo matrimonio con el actor francés Vincent Cassel, de quien se termina separando en el 2013. Fruto de la relación tiene dos hijas, la primogénita es Deva, nacida el 12 de septiembre de 2004, de ahora 18 años, y Léonie que en este 2023 llega a los 13 años.

Deva Cassel heredó toda la belleza de Mónica Belucci

Junto a Bellucci, Deva ha posado para la portada de Vogue y es su mamá quien se manifiesta en las redes sociales como su principal fan, pues entre las fotos que comparte la italiana en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 4.9 millones de admiradores, muchas son del trabajo de su primogénita, a quien la modelo, de 58 años, le heredó la belleza, el estilo y la elegancia.

Deva sigue los pasos de su mamá en el modelaje. Foto: IG @d.casseluxxi

La joven, de 18 años, se ha convertido en uno de los rostros favoritos de la firma Dolce & Gabbana, para quien debutó siendo imagen del perfume Dolce Shine de Dolce & Gabbana Beauty, pero la marca no es ajena a la familia, pues en el mundo del fashionismo se sabe que tiene un fuerte lazo con Bellucci, que ha sido embajadora desde 1988 y ha protagonizado desde anuncios hasta desfiles.

Deva, primogénita también del actor francés Vincent Cassel, recordado por películas como "El cisne negro" y "La nueva gran estafa", comenzó en el mundo del modelaje con el pie derecho, pues a prestigiosa marca de joyas Cartier convirtió en la embajadora más joven de su historia, y es que sin duda, y al igual que su mamá, la bella italiana conquista con su hermoso y tierno rostro.

La joven conquista las redes con su belleza. Foto: IG @d.casseluxxi

Afirman que heredó el hermoso rostro de Monica Bellucci. Foto: IG @d.casseluxxi

De acuerdo con diversas entrevistas para medios europeos, la hija mayor de Monica Bellucci sueña con seguir los pasos de sus padres y triunfar como estrella de la pantalla grande, sin embargo también desea seguir estudiando, por lo que por el momento no es una prioridad. Pese a su juventud, no es muy activa en sus cuentas de redes, a las que sube poco contenido, pero no ha sido impedimento para que ya sume 795 mil fans en Instagram.

En los últimos meses Cassel se ha enfrentado a los rumores de una posible relación con un compañero modelo, Luca Salandra, con quien se ha retratado en diversas ocasiones, sin embargo, no han confirmado su noviazgo públicamente.

Ya ha posado para importantes revistas. Foto: IG @d.casseluxxi

La hija de Vincent Cassel tiene una prometedora carrera. Foto: IG @d.casseluxxi

