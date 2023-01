Bella de la Vega se lanza contra Gael García por no cumplir la última voluntad de su padre

El pasado domingo 22 de enero se cumplieron dos años del desafortunado fallecimiento del actor y director, José Ángel García y su viuda, Bella de la Vega, aprovechó esta fecha para lanzarse contra Gael García Bernal pues asegura que el reconocido histrión no ha querido cumplir con la última voluntad de su progenitor por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Estas palabras de Bella de la Vega fueron emitidas durante una entrevista para “Venga la Alegría Fin de Semana” donde lo primero que dijo fue que Gael García no ha hecho ni el más mínimo intento por invitarla a trabajar con él, pues confesó que esta fue la última voluntad de su fallecido esposo ya que de esta manera podría asegurarle un sustento.

“La voluntad que José Ángel incluso dejó en varios videos, porque hay varias entrevistas y varios videos que él llegó a hacer públicos por televisión, por internet era que a él le hubiera gustado mucho que Gael me hubiera tomado en cuenta para trabajar con él, para trabajar en alguna serie, en alguna película como actriz para que Gael también me ayudara, me tomara de la mano y me ayudara a crecer como actriz”, señaló Bella de la Vega.

En otro momento, la polémica exparticipante de “Survivor México”, aseguró que no le extraña que Gael García se haya olvidado de la última promesa de su padre asegurando que no podría esperar mucho de una persona que abandonó a su padre cuando se estaba muriendo.

“Si no fue a ver a su papá cuando se estaba muriendo qué puedo esperar yo para mí. (José Ángel García) le pidió a Gael que por favor fuera a verlo y no tuvo respuesta, no la hubo, incluso, le dijo, literal y textualmente ‘hijo, estoy muy mal’, todavía estaba vivo, estaba hablando y hasta pidiendo ayuda, compañía, apoyo, pero no hubo respuesta y eso para él fue una tragedia”, señaló Bella de la Vega, quien está a pocas semanas de cumplir 42 años de vida.

Para finalizar, Bella de la Vega aseguró que seguirá teniendo en su poder las cenizas de su exesposo pues tiene pensado cuidarlas por siempre y para finalizar revivió el tema de la polémica fotografía que se tomó junto al cadáver del padre de Gael García y aseguró que no le dolieron las críticas pues estaba en estado de shock y considera que su fallecido esposo le pidió que la tomara.

Bella de la Vega generó polémica por esta fotografía junto al cadaver de su José Ángel García. Foto: Especial

“’No quiero que lleves mis cenizas a ningún lado, quiero que tú me cuides para siempre’ (…) No me dolió la crítica tanto como me dolió la pérdida, lo más importante de ese momento es que yo estaba trastornada y siento que, hasta cierto punto, José Ángel García me pidió esa foto”, finalizó Bella de la Vega, quien hasta ahora no ha tenido una respuesta de Gael García, con quien nunca pudo entablar una buena relación.

