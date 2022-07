“No es mi sugar daddy”: Bella de la Vega estrena novio millonario, se llevan 20 años | FOTOS

Luego de haber pasado un par de años sumamente oscuros en el plano amoroso, Bella de la Vega finalmente se reencontró con el amor y se dijo más que ilusionada al confirmar su romance con un empresario millonario de origen estadounidense que es mayor que ella por 20 años, lo cual, le ha valido ser blanco de diferentes críticas, no obstante, la actriz y modelo defendió su amor a capa y espada, además, aseguró que su nueva conquista no es su “Sugar Daddy”.

Como se mencionó antes, Bella de la Vega no la ha pasado nada bien en el amor durante los últimos años debido a que en enero de 2021 falleció su esposo José Ángel García a causa de una fibrosis pulmonar y a nueve meses de ese duro golpe creyó haber encontrado una nueva ilusión con el actor Juan Antonio Edwards, no obstante, resultó que el histrión tenía otra mujer y debido a ello la ex participante de Survivor México quedó verdaderamente afectada hasta que hace unos meses conoció al empresario petrolero William Waggoner, quien tiene 63 años.

Fue durante una entrevista para TvNotas donde Bella de la Vega contó que conoció al también abogado hace aproximadamente cuatro meses cuando ambos coincidieron en una reunión entre amigos que tienen en común y aseguró que fue “amor a primera vista”, además, señaló que fue el empresario el que tomó la iniciativa por lo que desde entonces empezaron a charlar y descubrieron que tenían muchas cosas en común por lo que al mes de conocerse decidieron iniciar su noviazgo.

Bella de la Vega está más que ilusionada con su nueva relación. Foto: TvNotas

Bella de la Vega confesó que su novio es muy espléndido con ella pues constantemente le regala bolsas, flores y hasta comentó que le dio un lujoso anillo de promesa y, por si fuera poco, mencionó que el empresario tiene la intención de llevársela a vivir a Estados Unidos prometiéndole que le comprará una casa, un carro y todo lo necesario para consentirla.

Cabe mencionar que Bella de la Vega también declaró que ya se blindó ante un nuevo engañó pues se aseguró de comprobar que su nuevo novio no esté casado y señaló que el empresario lleva 12 años divorciado, además, tiene cuatro hijos, de los cuales, ya tiene la aprobación para su relación.

“No es mi ‘Sugar Daddy’”

En otro momento de la entrevista, Bella de la Vega fue cuestionada acerca de la diferencia de edades que hay entre ambos pues dicha situación podría dar pie a diferentes especulaciones, no obstante, aseguró que si decidió salir con el empresario es porque le gusta salir con personas mayores a ella, incluso, detalló que es algo que estimula su deseo sexual, aunque confesó que todavía no ha tenido intimidad con el empresario.

Bella de la Vega ya recibió un anillo de promesa. Foto: TvNotas

“A mí me gustan mayores, ya vez a mi José Ángel García, me siento muy a gusto con un buen señor. No es mi “Sudar Daddy” sino un hombre que es todo un caballero, exitoso y maduro. Los 20 años de diferencia a mí incluso me prenden, me excitan”, aseveró Bella de la Vega.

Para finalizar, Bella de la Vega reveló que ya tienen planes para realizar algunos viajes en pareja durante los próximos meses y reiteró que las cosas con el empresario van más que en serio y en cuanto al plano profesional señaló que está en pláticas con TV Azteca para regresar como actriz o conductora a algún programa, también detalló que seguirá con el OnlyFans y hasta mencionó que quiere hacer una colaboración con Dorismar.

