“Bodas de plomo”, el nuevo filme de Jennifer López y Lenny Kravitz

Como buen padre de familia, el actor Cheech Marin consideraba que sabía lo que era bueno para sus dos hijas, sin embargo, tras trabajar en la nueva cinta “Bodas de plomo”, que protagoniza Jennifer López, se dio cuenta que los hijos saben bien qué es lo que quieren y por qué.

En el filme interpreta a “Robert”, el padre de “Darcy” (JLo), una mujer que celebrará su boda con “Tom” (Josh Duhamel) en una isla privada con muy pocos invitados, entre ellos se encuentra su ex (Lenny Kravitz) al que invitó su progenitor creyendo que es mejor candidato para su hija.

“Mi personaje ama a su hija ‘Darcy’, pero quiere que haga lo que él quiere, porque él ‘sabe’ lo que es mejor para ella. Y luego al final de la película se da cuenta de que ella sabe su camino y mi papel debe confiar en eso”, dijo el actor.

Por eso, considera positivo que la gente vea esta historia, porque sin importar lo que creen saber sobre otras personas cercanas, no deben opinar en sus vidas: “En la vida real tengo dos hijas y sé dónde están paradas, de lo que son capaces y de lo que no, pero cuando acuden a mí en busca de un consejo, en realidad no lo quieren, solo esperan hablar… y creo que todos los padres experimentan eso y se sentirán identificados con la historia”, agregó.

Compartir escenario con JLo y Kravitz fue interesante, sobre todo con el músico porque durante el rodaje descubrió que era gran admirador de las películas de “Cheech and Chong”, había visto todas e incluso tenía todos los discos que sacaron en los 70 y 80. Además, como la filmación fue durante la pandemia de COVID-19, todo el elenco se hospedó en la misma casa en República Dominicana, lo que les permitió estar más unidos y al mismo tiempo, relajados.

“Cuando trabajas en una película todos los actores están en distintos hoteles, pero aquí estuvimos en una misma casa, lo que nos hizo sentir como familia, porque en la noche al terminar cantábamos todos juntos, sobre todo con Lenny y Cheech, entonces todos nos unimos más”, contó Steven Coulter quien también participa en el filme.

Sobre la trama, Coulter narró que pese a las fuertes escenas de acción y comedia a las que se enfrentan “Darcy” y “Tom”, cuando la ceremonia se cancela por la llegada de unos piratas que han capturado a los invitados, se narra una historia llena de amor en donde el matrimonio no siempre tiene que ser una pesadilla.

La actriz D'Arcy Carden, quien da vida a “Harriet”, la joven novia de “Robert”, comentó que lo mejor de esta cinta es que combina muchos géneros que la hacen realmente divertida. “Es la historia de una pareja, pero hay mucha acción y tiene grandes escenas de comedia física… Entonces para mí es como tener todo en un solo producto, es un buen escape para toda la familia, la van a disfrutar”, finalizó.

Ryan Reynolds iba a ser el protagonista de la historia, pero sólo estuvo en la producción.

La película se rodó en República Dominicana en febrero de 2021, todavía con protocolo COVID-19.

Cheech recién abrió el museo dedicado al arte y cultura chicana en California.

A unos meses de abrir el museo, ya se encuentra dentro de los 50 mejores.

100 minutos dura la película.

27 de enero se estrena en Prime Video.

PAL