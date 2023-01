Así fue el primer mensaje de Jimin al entrar en BTS y hace llorar al ARMY con esta FOTO

Jimin de BTS era un estudiante de danza contemporánea antes de convertirse en uno de los idols más famosos del K-Pop. De joven era el mejor de su clase y era popular en su escuela, incluso tuvo que encerrarse en el baño una vez debido a la locura que desató entre las chicas.

Actualmente, es uno de los solistas más populares y debutará con su primer disco en febrero, además se convirtió en el embajador global de la casa francesa DIOR. Dentro de BTS, Jimin se ha desempeñado como bailarín y vocalista, además tiene varias canciones individuales.

Pero convertirse en una estrella mundial no fue nada fácil, pues Jimin de BTS no tenía su lugar asegurado dentro de la boyband. Las fans hoy celebraron el aniversario de su primer tweet como integrante de la agencia BigHit, así fue como comenzó su historia dentro del K-Pop.

BTS: La historia de Jimin y cómo logró entrar a BigHit

A través de las redes sociales, el ARMY posicionó en tendencia las frases "Thank You Jimin" y "With Jimin till the end", en conmemoración al primer mensaje que compartió el cantante en su primer día como aprendiz de BigHit, pues hoy es su aniversario.

Las fans recordaron el primer tweet que compartió Jimin de BTS, quien le pidió a sus fans que hicieran un retrato suyo a partir de sus rasgos faciales. Después compartió algunos de los dibujos de ARMY y publicó la foto de su primer día como trainee de K-Pop.

Mostrando una foto de cuando me uní a la compañía por primera vez

Jimin confesó estar asustado al comaprtir su primer tweet como posible integrante de BTS, y es que su maestro lo convención de presentarse en una audición para la agencia. Aunque logró quedarse, estuvo a punto de quedar fuera del grupo, por lo que tuvo que esforzarse para que no los sacaran de la alineación que hoy todos conocen. Además, al ser el último en unirse y mudarse a Seúl, en un inicio no era tan amigable con sus compañeros.

Sigue leyendo:

TXT revela adelanto de "TEMPTATION", su nuevo álbum, y emocionan a MOA con canción latina

Jimin y J-Hope hablan con J Balvin y quiere colaboración con BTS