"El Borrego" Nava habla con la verdad sobre su "romance" con Shakira

Ahora que el nombre de Shakira acapara los titulares debido a su reciente canción en la que hace referencia a su ex pareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía, muchos usuarios de redes sociales han recordado diferentes pasajes de la vida de la colombiana, uno de ellos su supuesto romance con Juan Carlos "El Borrego" Nava, quien hace muchos años la conoció y hasta la invitó a pasar unos días en su casa. No obstante, ahora a más de 20 años de ese suceso, el cómico habla con la verdad de esa situación.

"El Borrego" Nava tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación, pues ha sido actor, conductor, locutor y comediante. Su diferentes facetas en la industria le han permitido codearse con diferentes personalidades, como fue la intérprete de "Hips don't lie" a quien conoció cuando vino por primera vez a México en los años 90. Ambos eran muy jóvenes, y estaban comenzando sus respectivas carreras, según dijo el concursante del reality show "LOL".

¿Shakira y "El Borrego" Nava fueron novios?

Este viernes 20 de enero, en el programa Hoy transmitieron una entrevista que le hicieron al comediante y actor. En dicha conversación le preguntaron sobre cuál era su verdadera relación con Shakira, ya que en una anterior conversación aseguró que la cantante colombiana se quedó un par de días en su casa, por lo que comenzaron a circular los rumores de un romance. Sin embargo, aclaró que todo es un malentendido, pues nunca tuvo una interacción tan cercana con la artista.

"Ni siquiera fuimos novios. Lo que pasa es que ella (Shakira) llegó chavita aquí (a México) y tuvo un inconveniente con la gente que la traía, venía a los Premios Eres. Yo la entrevisté, nos hicimos cuates y nos fuimos a cenar. (...) Ni siquiera había sacado un disco, era como un sencillo o tres canciones por ahí", aclaró Juan Carlos, sobre la razón por la que la cantante de "Antología" se quedó unos días en su casa.

Sobre la actual polémica que vive la intérprete, de 45 años, quien recientemente lanzó una canción con el productor argentino Bizarrap en contra de su ex esposo, quien la engañó con Clara Chía, "El Borre", como también le dicen de cariño al actor, destacó que en estos tiempos todo se vale, "mientras que no afecte a los terceros, que son sus hijos". Y es que el tema de la colombiana ha causado diferentes reacciones entre el público, sin embargo, el sencillo ya es todo un éxito en las plataformas de streaming y en redes como TikTok, en el que ya tiene una coreografía.

El año pasado, Juan Carlos Nava ofreció una entrevista a Yordi Rosado en el que habló sobre su vida y su carrera profesional, así como de algunas anécdotas, una de ellas la vez que Shakira se quedó en su casa. En esa misma conversación el comediante aclaró que no hubo nada sentimental, sino que no tenía donde hospedarse y él la recibió en su hogar. En ese momento, el ex productor de "Otro Rollo" le preguntó si se habían besado, "El Borrego" fingió no haber escuchado, y sin dejar de sonreír, dijo: “Lo que pasa es que en ese entonces fue agradecida, nada más”,

SIGUE LEYENDO:

Piqué quería regresar con Shakira y Clara Chía se enteró, aseguran

El incómodo momento que vivió Clara Chía Martí por culpa de la nueva canción de Shakira