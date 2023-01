Toma aire antes de conocer los versos que Shakira eliminó de su nuevo éxito con Bizarrap

“BZRP Music Sessions 53” de Shakira se ha transformado en la canción más revolucionaria de la nueva era. El contenido de la historia que le dio origen, sus protagonistas y las repercusiones a nivel mundial, han hecho de esta producción uno de los hits más polémicos y viral de todos los tiempos.

Shakira posando. Fuente: Instagram @shakira

La cantante colombiana volcó en su letra los motivos del desamor con el ex futbolista Gerard Piqué y también dedicó algunos pasajes a Clara Chía Martí, la “tercera en discordia”. Por si sus dardos no llegaban a causar el resultado esperado, Shakira grabó un fragmento en el que alude a su ex suegra, la madre del dueño de Kosmos.

Gerard Piqué posando. Fuente: Instagram @3gerardpique

De las repercusiones que ha tenido la canción ya se ha hablado y se habla bastante. Pero poco se conoce del proceso que le dio estructura a la canción final. Fue el compositor colombiano Keityn quien ofreció algunos detalles en las últimas horas ya que fue él quien ayudó a la barranquillera a expresarse a través de “BZRP Music Sessions 53”.

Los versos que Shakira eliminó

Durante una entrevista cedida a Molusco TV, Keityn afirmó: “La letra fue de Shakira y mía. Ella me dijo ‘quiero esto, esto’ y pin salió sola”. El compositor reveló que la artista tenía claro lo que quería conseguir y sobre todo que tuviera “su sello personal”. Según comentó, Shakira llegó con un listado con todo lo que quería decir y “así que fuimos con todo”.

Shakira posando. Fuente: Instagram @shakira

Según contó el compositor, la letra era muy fuerte y “tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suaves”. En cuanto al resultado, Keityn dijo que Shakira “está muy contenta. No esperábamos esta aceptación”.

SIGUE LEYENDO

