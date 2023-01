El desesperado pedido de la familia de Piqué a Shakira tras el éxito de su nueva canción

Que Shakira ha revolucionado al mundo con la canción “BZRP Music Sessions 53”, está más que claro. Que son innumerables las repercusiones a favor y en contra de la artista colombiana, no hay dudas. Y que las acciones de Gerard Piqué en respuesta a su ex pareja también han sido puestas bajo la lupa, ya se sabe.

Pero con el paso de los días, la canción que “salpicó” al ex futbolista del Barcelona ya no suena bien y ha generado más de un dolor de cabeza a quienes forman parte del círculo íntimo del catalán y Shakira. Según reveló el programa "Sálvame" que se emite por canal Telecinco, los padres de Piqué no soportan más la avalancha que ha generado el nuevo hit.

Es que la letra de “BZRP Music Sessions 53” golpea con fuerza a Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía Martí. Un fragmento también se refiere a la madre del catalán, quien es vecina de la artista colombiana y, según se difundió, escucha la canción todos los días cuando Shakira le da play a todo volumen.

“La familia Piqué-Bernabéu siente muchísimo dolor y tristeza, incluso estupefacción. No puedo concretar de quién se trata, pero les aseguro que es un audio directo de la familia de Piqué. A ellos les da igual si le va la vida bien o mal, pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas”, expresó la reportera Mayte Ametlla, en referencia a un audio que le había llegado.

El reclamo de los padres de Piqué se da en medio del bombardeo cruzado y mediático originado tras las primeras reproducciones de “BZRP Music Sessions 53” y seguramente a la espera de que Shakira finalmente se mude a Miami con sus hijos. Tal vez se vienen tiempos de “guerra fría”, mientras cada despertar promete nuevos enfrentamientos.

