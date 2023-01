Modo vacaciones: Yanet García sacudió el fin de semana en traje de baño

Fiel a su estilo, Yanet García sigue cosechando seguidores y sumando likes con sus posteos en sus redes sociales. La chica del clima cautiva con su cuerpo y en sus diferentes looks sabe que está la marca de agua que la posiciona como una referente de la moda nacional.

Desde que comenzó el 2023, Yanet García no ha disminuido su actividad social y mucho menos sus apariciones en las redes. Sus looks de noche y de día han maravillado a los internautas que no han dudado en dejarle su aprobación y comentarios como “Diosa”, “Que mujer más hermosa”, “Eres lo más hermoso de México” y “Amo tu energía”, entre otros.

Yanet García posando. Fuente: Instagram @iamyanetgarcia

Con un guiño a Shakira, la excompañera de Andrea Legarreta y Galilea Montijo en el "programa Hoy" utilizó fragmentos de la última canción de la colombiana y BZRP para retratarse en la arena. Un traje de baño color rojo y el mar de fondo fueron consignados por Yanet García como su “Vitamin Sea”.

Yanet García posando. Fuente: Instagram @iamyanetgarcia

En este marco, la chica del clima sacudió el fin de semana en traje de baño. Un breve video bastó para mostrar su cuerpo cubierto por una microbikini color verde y un cielo seminublado que daba sombra a palmeras y la arena de la playa. “Vacation Mood ON” fue el título elegido por Yanet García para su nueva publicación.

El posteo de Yanet García en Instagram

Sin lugar a dudas, Yanet García seguirá sumando likes de sus más de 15 millones de seguidores y posicionándose como una referente de la moda y de un estilo de vida dedicado al cuidado personal. Sus redes sociales y el furor que ha causado con su OnlyFans muestran que la chica del clima seguirá brillando como el sol, aun en días nublados.

