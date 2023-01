Yanet García: de bikinis a lencería, los looks más arriesgados de la estrella en OnlyFans

Para nadie es un secreto que Yanet García se ha consagrado como una de las grandes referentes de la moda en nuestro país gracias a los espectaculares looks que modela en cada una de las publicaciones que comparte en su perfil personal en Instagram.

Ante sus millones de seguidores en la red social, la chica del clima y estrella de OnlyFans suele subir imágenes demostrando que la moda forma parte de su día a día. Durante los primeros días de este 2023 ha lucido increíble con las mejores prendas que seguramente han robado uno que otro suspiro.

Los mejores looks de Yanet García

En los primeros días de este año, Yanet García de 32 años ha robado suspiros al modelar elegantes looks que no pasan desapercibidos para nadie, convirtiéndola en la máxima referente de la moda de este 2023 o al menos así se lo hacen saber sus fans.

Una de las primeras fotografías que se volvió viral en este año fue cuando la chica del clima más famosa del país modeló unas medias oscuras que llamaron bastante la atención por las marcadas transparencias que tiene. El outfit lo complementó con un elegante abrigo negro y una costosa bolsa.

Foto: Instagram/@iamyanetgarcia

Dejando claro que comenzó de la mejor manera el nuevo año, la excompañera de Andrea Legarreta y Galilea Montijo en el "programa Hoy" subió una imagen presumiendo todos sus encantos mientras viste un atrevido conjunto de lencería. La joven dejó claro que tiene una de las mejores figuras al vestir un look que inmediatamente se volvió viral en los medios de la farándula.

Foto: Instagram/@iamyanetgarcia

Hace unos días, el pasado miércoles 11 de enero, Yanet García presumió a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram que está disfrutando de unas vacaciones. En la imagen vemos a la famosa posar sin una sola de maquillaje presumiendo su hermoso rostro. El outfit que portó consiste en un sombrero de playa y un pequeño bikini.

Como era de esperarse, el arriesgado look en bikini de Yanet García no pasó desapercibido para nadie alcanzando miles de me gusta y recibiendo cientos de comentarios que destacan lo bien que luce con ese tipo de prendas que lucen su escultural figura.

Foto: Instagram/@iamyanetgarcia

