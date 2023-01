Maya Nazor enciende la red junto a sus hermanas Farah y Ximena al modelar diminutos vestidos

Maya Nazor sin duda alguna se ha convertido en una de las favoritas en redes sociales, pues gracias a que presume los mejores looks en plataformas digitales, ha crecido su número de seguidores. Sin embargo, no es la única que destaca en internet, ya que sus hermanas también lo han hecho, y para muestra están las fotos que se toman juntas, las cuales consiguen miles de "likes", como el caso de su publicación más reciente en la que modelaron diminutos vestidos, encendiendo los sitios oficiales de la ex novia de Santa Fe Klan.

En las últimas semanas, la creadora de contenido ha presumido mucho más a sus hermanas Farah y Ximena, es por esa razón que el número de admiradores de cada una ha comenzado a subir. Las jóvenes han estado cerca de la ex pareja de intérprete de "Así soy" durante las fiestas decembrinas y por su puesto en su cumpleaños 24, el cual lo celebró con un lujoso evento, al que también asistieron algunos famosos de internet como Yeri Mua.

Maya Nazor enciende la red junto a sus hermanas

Hace un par de días, Nazor fue comparada con Jessica Rabbit por aparecer en un video de TikTok luciendo un coqueto vestido rojo. A pesar de que en aquel clip no reveló por qué estaba vestida tan glamurosa, después dejó ver que el look era para una sesión de fotos en la que estaría modelando con sus hermanas menores, quienes poco a poco se ganan un lugar en las plataformas digitales como creadoras de contenido debido a que han conquistado a los internautas con su carisma y belleza.

Maya Nazor presume a sus hermanas Farah y Ximena IG @nazormaya

Fue este viernes cuando Maya Nazor compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 4.5 millones de admiradores, una foto de aquel trabajo que hizo como modelo junto a sus familiares. En la imagen, las tres hermanas aparecen luciendo un vestido muy similar pero en diferentes colores, ya que mientras la ex de Santa Fe presumía una prenda roja, Farah y Ximenta, portaban una pieza en azul y lila, respectivamente. La imagen cautivó a sus seguidores, quienes no dudaron en dejar u comentario halagador para reconocer la belleza de la dinastía.

"Hermanas súper poderosas. Amé estas fotos tomadas por: @bryan.brambila Maquillaje increíble: @michellemaganamakeup El stylist mas cool: @pepeguzman.fs Y la diseñadora más talentosa: @shantalhipolito", fueron las palabras que Maya colocó en la publicación que ya recibió más de 320 mil "likes", así como cientos de comentarios como "Ufalees que preciosas", "Triple hermosura", "Somos fans de mujeres fuertes y hermosas como ustedes, las amamos" y "Hermosas mujeres por fuera pero muchísimo más por dentro".

Asimismo, el fotógrafo Bryan Brambila también compartió algunas de las imágenes que les tomó a las hermanas Nazor, quienes conquistaron con su estilo y hermosura. Las tres modelaron un vestido corto que destacaba por tener un tipo corset con transparencias, así como un moño gigante. La pieza la combinaron con unos guantes largos y un calzado de sandalias de plataforma que además de darles altura, también estilizaron su figura.

Las hermanas Nazor conquistan con mini vestidos de lentejuelas IG @bryan.brambila

A pesar de que conquistaron a muchos con su belleza, Maya y sus hermanas no se salvaron de los comentarios negativos, pues muchos dejaron mensajes desagradables en los que recordaban la supuesta pensión alimenticia que la influencer le está exigiendo a Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense, para su hijo Luka. Aunque la modelo de internet ya ha dicho que ella no ha pedido nada, las críticas desde que se dio a conocer esa información no han parado.

