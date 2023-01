¿Josi Cuen hará una canción a Piqué para responderle a Shakira? Esto se sabe

Shakira "no tuvo piedad" para cantar sobre la infidelidad de Gerard Piqué, su ex esposo y padre de sus dos hijos. La colombiana utilizó su mejor arma: la música, lo mejor que sabe hacer y es que como ella dice, "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", su canción ha sido todo un éxito viral en redes sociales.

La cantante lanzó un tema en colaboración con el productor Bizarrap para burlarse de la mejor manera del engaño del futbolista. El impacto ha sido tal que muchas mujeres y famosos aplaudieron la valentía de Shakira, incluso hubo marcas involucradas que se aprovecharon de la atención mediática.

Y, aunque Piqué ya respondió a la dedicatoria de Shakira la lanzar indirectas con un reloj y utilizando algunas frases de su canción, al parecer el jugador tendría su propio tema para responderle. Y que mejor que cantar de dolor o despecho con la música de banda, esto es lo que sabemos.

Piqué podría tener su propia canción para dedicarle a Shakira y "vengarse"

A través de su cuenta personal de Facebook, el cantante mexicano Josi Cuen mostró su apoyo a Piqué y hasta compartió una foto junto al jugador, la cual se trata de un montaje. En su perfil, le dedicó un mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Estamos preparando un tema contra la "loba asesina"... Para dejarla Bruta , Ciega, Torpe y Testaruda

También agradeció al jugador en su publicación, pero sin dar detalles de si se trataba de una broma o si hablaba en serio de hacer un tema para "vengarse" de Shakira y responder a sus indirectas. Algunos comentarios apoyaron al cantante, pero otros lo criticaron por ser tan desatinado. Finalmente, aclaró que solo se sumó a la tendencia de los memes sobre el tema de Piqué y no hay niguna colaboración en puerta.

Josi Cuen es un cantante de regional mexicano que anteriormente perteneció a la banda La Arrolladora Banda el Limón, pero decidió separarse para emprender su carrera en solitario.