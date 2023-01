Como Shakira a Piqué, Lupita D'Alessio le dedicó "Mentiras" a famoso futbolista del América

Shakira se ha posicionado como el tema del momento por su reciente lanzamiento musical. La colombiana estrenó este 11 de enero la canción "BZRP Music Sessions #53", una colaboración con el DJ Bizarrap con la que ha causado polémica por las indirectas a su expareja, el futbolista Gerard Piqué y su novia Clara Chía, sin embargo esto no es algo nuevo, pues en los años 80 la cantante Lupita D'Alessio le dedicó "Mentiras" a un famoso futbolista del América.

La famosas intérpretes pueden tener diferencias, como el género musical y la edad, pero una cosa las une, ambas se han inspirado en sus relaciones amorosas para llevar al público temas que se han convertido en un éxito, como sucede en estos momentos con el tema de la nacida en Barranquilla, Colombia, que desde sus primeros minutos en las plataformas se comenzó a posicionar en los primeros lugares de popularidad.

Lupita D´Alessio le dedicó "Mentiras" a Carlos Reinoso

Con el boom que ha tenido Shakira en el último día, en las redes sociales se comenzaron a recordar a aquellas cantantes que han dedicado un tema a sus exparejas, y una de ellas es Guadalupe Contreras Ramos, nombre real de la también actriz conocida como Lupita D'Alessio, quien sostuvo una relación de cuatro años con el futbolista chileno Carlos Reinoso, a quien la llamada "Leona dormida" le habría dedicado una canción por ser un mentiroso.

Carlos y Lupita estuvieron juntos por cinco años. Foto: Especial

Cuando D'Alessio conoció al que fuera jugador del Club América ambos estaban en una relación. Ella ya tenía problemas en su primer matrimonio con el actor y cantante Jorge Vargas, el padre de sus hijos mayores, Jorge Francisco (fallecido), Jorge y Ernesto. Con quien el galán del Cine Mexicano se casó a los 17 años y él tenía 34; mientras que el futbolista chileno era novio de la estrella de telenovelas Verónica Castro.

En 1986, tres años después de terminar la relación con Reinoso, lanzó la canción "Mentiras", que años después reconoció que estaba dedicada a todas sus exparejas. En entrevista con el programa de espectáculos "Ventaneando" Lupita reveló que el tema es su favorito y explicó:

"Imagínate quién no nos ha mentido. Todos los hombres, todos los que tuve, cinco matrimonios y los intervalos que no se conocieron, me mintieron. Jorge Vargas, que fue el papá de mis hijos, fue un mentiroso, aunque en paz descanse. Luego Carlos Reinoso, él también fue mentiroso", aseguró.

La también intérprete de temas como "Lo siento mi amor" e "Inocente pobre amiga" conoció a Carlos Reinoso y quedó enamorada rápidamente, por lo que luego de terminar su matrimonio con Vargas se fue a vivir en unión libre con el futbolista del América, algo que no fue bien visto en la época por su familia y la sociedad, y en contra de todo continuaron su relación, hasta que se dice que él volvió a ver a Castro, con quien ya había tenido algo años atrás.

En 1984 Lupita D'Alessio se separó del originario de Chile y a los pocos meses contrajo matrimonio con el futbolista Julio Canessa, nacido en Uruguay, pero, lamentablemente el matrimonio tampoco prospero y a un año de haberse jurado amor eterno se divorciaron. "La leona dormida" ha llegado a comentar que este fue un matrimonio sin amor y solo por despecho a su anterior relación con Carlos Reinoso, a quien le dedicó "Mentiras".

SIGUE LEYENDO:

¡Igual que Shakira! Miley Cyrus lanza canción de mucho dolor y con dedicatoria especial para su ex

Shakira: 3 canciones en las que le "tiró" a Piqué tras su infidelidad con Clara Chía