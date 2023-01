FOTOS: Tábata Jalil sube la temperatura en minifalda y transparencias

Tábata Jalil está de regreso en sus redes sociales con los atuendos más coquetos luego de varios días de vacaciones por Europa. La reportera y conductora de "Venga la Alegría" consintió a sus millones de fans en Instagram con una serie de fotos en las que se le ve posando con un moderno look en el que combinó una minifalda amarilla con blusa negra de transparencias, conjunto con el qe lució toda su belleza y subió la temperatura en la famosa plataforma.

La querida reportera del programa de TV Azteca, de 43 años, constantemente comparte imágenes con sus mejores looks, y aunque en las últimas semanas había conquistado con sus atuendos invernales, ya regresó a sus icónicas faldas cortas con la que da cátedra de moda, pues sin duda se ha coronado como reina del outfit, al mostrar una gran variedad de diseños con los que destaca su curvilínea figura.

Tábata Jalil se luce en coqueta minifalda

Jalil sorprendió a sus millones de seguidores en la red de Meta al compartir una serie de instantáneas posando desde el antiguo foro de VLA, con un atuendo que fue perfecto para delinear su curvilínea silueta, tan admirada por sus seguidores, tanto en las plataformas digitales, como en la pantalla chica, en las que se ha convertido en un ícono de moda para las mujeres mayores de 40 años.

Tábata se llevó todas las miradas con s look. Foto: IG @tabatajaliloficial

"El #sol desaparece en el horizonte y renacerá mañana con la misma fuerza. Tú también tienes que renacer ahora. Aunque estés haciendo lo mismo que ayer, es necesario descubrir algo nuevo, fantástico, increíble, algo que hubieras pasado desapercibido la vez anterior, ánimo!!!! #love #more", fue la frase y los hashtags con la que la reportera y conductora de "Venga la Alegría" acompañó las postales.

La publicación, en la que ha recibido más de 18 mil "me gusta", ha logrado generar cientos de comentarios con frases halagadoras como: "La más hermosa de todo el mundo", "Cada día transcurrido aumenta tu belleza querida Tábata", "Extrañaba estas fotos", "Que gusto que hayas regresado" y "Suena como a despedida, ojalá y solo sea nuestra imaginación y no te vayas de VLA", son algunos de los comentarios con los que la elogiaron, pero también mostraron su preocupación por su posible partida del matutino, ahora que se están haciendo cambios.

Jalil derrochó estilo con su look, pues combinó una coqueta minifalda en color amarillo con una blusa de manga corta que destaca por su diseño de transparencias con la que la conductora dejó ver su ropa interior, pues se observa que viste un brassier negro de estilo liso, causando furor entre los 3.3 millones de seguidores en Instagram, a quienes enamora con sus atuendos, lo que la ha colocado como un ícono de moda.

La famosa conductora de VLA causó furor. Foto: IG @tabatajaliloficial

Tábata, que se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana, también demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos y reveladores, pues a sus más de 40 años es la reina de las minifaldas y con el look que compartió en la popular plataforma de Meta lo confirma.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona también como una reina de estilo, gracias a sus looks mini.

Jalil presume piernas de infarto. Foto: IG @tabatajaliloficial

SIGUE LEYENDO:

Tábata Jalil regresa a VLA y sube la temperatura en coqueto mini short

Tábata Jalil: 4 minifaldas perfectas para conquistar en invierno