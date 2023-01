Andrea Meza sacudió la red con coqueta minifalda y botas

Andrea Meza se encuentra en lo que será la elección de una nueva Miss Universo y desde ahí, esta dejado muchos look increíbles para vestir este invierno. Es que la modelo y conductora de televisión sabe como vestir y que no solo te miren por la belleza sino también, por la vestimenta que se lleva puesto con todo el glamour posible.

Instagram es la red social que más utiliza la mexicana para mostrar que debes ponerte si quieres estar a la moda en este invierno. Es que la red de la camarita es ideal para las fotos bien producidas y ni hablar de la cantidad de seguidores que tiene y por lo cual, cada posteo que realiza se vuelve viral en minutos.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

Meza y su minifalda de color verde

Andrea Meza no solo será recordada como la Miss Universo que menos reino en el mundo de la moda sino también, por saber que se debe usar para que el invierno no te quite lo sensual. Es por eso que nos está regalando increíbles vestimentas donde no solo te podrás abrigar y alejarte del frio sino además, lucir sexy para tu pareja.

Es por era que en Instagram subió unas fotos con un traje verde y botas negras haciendo juego. En la parte de arriba ella utiliza una buza negra para que quede perfecto con las botas para luego tener un saco y minifalda verde que le da un toque increíble al look. La verdad, no hay palabras para describir tanta belleza y armonía junta.

Andrea Meza. Fuente: Instagram @andreamezamx

Según ha dicho Andrea Meza, nunca se debe perder el glamour y la sensualidad cuando usamos una prenda. Todo debe ir de la mano para que nada pueda fallar. Por eso, la gran recomendación y siguiendo los pasos de la ex Miss Universo es que cuando te vayas a vestir, te veas muy atractiva en todo.

