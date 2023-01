VIDEO: conoce a la supuesta novia de Jungkook, es muy celosa y no lo deja hablar con otras mujeres

A través de redes sociales se ha viralizado un video donde el cantante de K-Pop Jeon Jungkook, quien es miembro de BTS, aparece junto a una mujer mexicana que asegura ser su novia. Además, menciona que el maknae tiene prohibido hablar con otras mujeres. Ante esto, los fans de la boyband, quienes se hacen llamar ARMY, negaron que sea su pareja y afirman que todo se trata de una edición.

JK está soltero desde hace mucho. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Jungkook tiene novia?

La realidad es que el cantante de los Bangtan Boys no tiene novia, pues hasta el momento su agencia, Big Hit Music, no ha revelado lo contrario. De hecho, el video que circula en redes fue editado por unos fans por diversión, pues en el original, el cual fue creado por icefire_oficial, el novio de la mexicana no es el "Golden Maknae" y su novio original es un hombre que se dedica al cuidado del hogar.

"A todas las chicas que nos están viendo por favor no le hablen a mi novio porque mi novio es muy muy muy guapo. ¿Verdad, mi amor?", se escucha a la mujer decir en el video. "No quiero que le hablen de favor. Ya sé que ustedes tienen ganas de hablarle porque lo saqué un ratito, pero realmente pues él no puede salir. Yo soy muy tóxica, además él es muy guapo. Es una fruta prohibida para ustedes", agrega la presunta novia de Jungkook.

Kookie es el miembro más joven de BTS. (Créditos: Facebook / BTS)

ARMY reacciona al video

Por su parte, los seguidores de BTS, ARMY, se mostraron muy divertidos con la edición del video publicada por pkjimin_25 en la página de Facebook Mood Jungkook, pues el video original ha causado toda clase de reacciones divertidas, pues la protagonista afirma ser una mujer celosa y tóxica. De hecho, el video ya tiene versiones con otros integrantes, es el caso de Suga, Jimin y J-Hope.

"Está muy buena la fruta prohibida", "Imposible. Esa fruta es para todas" y "Esa fruta prohibida es muy tentadora, doña y yo amo lo prohibido" y "Amo estas ediciones", fueron las reacciones del ARMY en redes sociales.

Cabe señalar que, Jungkook es el miembro más joven de BTS y desde que debutó no ha tenido novia. Sin embargo, ha mencionado que su mujer ideal es la cantante IU, quien hace poco se confirmó que tiene una relación con el actor Lee Jong Suk.

Así luce la pareja del video original. (Créditos: TikTok / @icefire_oficial)

