Así fue como Yuna de ITZY demostró que BLACKPINK es su girlband favorita

La cantante coreana Yuna, quien es integrante de la girlband de K-Pop ITZY, reveló lo mucho que le gusta BLACKPINK y demostró que es todo una BLINK. En una reciente entrevista para la revista VANITY FAIR, la artista confesó cuál es su canción favorita y sorprendió a sus fans.

¿Cuál es la canción favorita de Yuna?

Pese a que sus compañeras de ITZY creyeron que "Pink Venom" era su canción favorita, Yuna confesó que, aunque le gustan todas las canciones de la banda coreana, su favorita es "STAY". Sin embargo, mencionó que también le agradaba mucho "Forever Young" y considera que es la mejor de la agrupación.

Yuna es fan de BLACKPINK desde hace mucho tiempo. (Créditos: ITZY / Facebook)

De hecho, en una ocasión, la cantante de ITZY cantó "Forever Young" durante el "Naver Now's Gap of ITZY Show" y dejó claro que es todo una BLINK. Por si fuera poco, en una emisión del programa "Radio Idol", su compañera Chaeryeong detalló que es tan fan de BLACKPINK que suele cantar sus canciones antes de dormir, pero su favorita para esto es "Don't Know What To Do".

Yuna, la más BLINK del K-Pop

Además de cantar y bailar sus canciones, Yuna ha asistido a conciertos de las chicas. De hecho, fue de las únicas idols en acudir al primer concierto de su gira "Born Pink Tour" en Seúl, Corea del Sur. A su vez, aprovecha cualquier momento para demostrar lo mucho que sigue a las chicas y por este motivo es muy querida entre el fandom de BLACKPINK.

En su cumpleaños, la artista también aprovechó para compartir su amor por la girlband de K-Pop y cantó su propia versión de "Pink Venom" cuando partió su pastel de cumpleaños. "Prueba este pastel rosa", decía su canción.

