Salma Hayek roba miradas en los Globos de Oro con atrevido vestido transparente y algo que nadie esperaba en las manos

A pesar de que recientemente se vieron decenas de personalidades desfilar en la edición número 80 de los Globos de Oro en The Beverly Hilton de Los Ángeles, California, entre ellas Margot Robbie, Selena Gómez, Jenna Ortega y el director Tim Burton, lo cierto es que hubo una famosa que destacó con su belleza, espectacular atuendo y por supuesto definida figura, hablamos de la mexicana Salma Hayek.

Recordemos que los Golden Globes (por su nombre en inglés) es considerada una de las premiaciones más importantes en la industria como posible indicador de lo que podría destacar en los Oscar este año. Los primeros ganadores se dieron a conocer tan sólo unos minutos después de que iniciara la ceremonia en punto de las 19:00 horas, se trata de Ke Huy Quan en la categoría Mejor actor de reparto por la cinta “Everything Everywhere All at Once” y Angela Bassett como Mejor actriz de reparto por “Black Panther: Wakanda Forever”.

A pesar de que Salma Hayek no participa en ninguna película que resultó ganadora, lo cierto es que ella brilló y se llevó decenas de ovaciones, pero no fue por un destacado papel, sino por lucir radiante durante la alfombra roja del evento, en donde deslumbró ante las cámaras internacionales debido a su belleza y espectacular figura, misma que hizo lucir en un hermoso atuendo.

Para esta esperada ceremonia, la veracruzana decidió utilizar un vestido color nude de silueta sirena, prenda que destacó por estar ceñida al cuerpo y por llevar un pronunciado escote de corazón, lo que de inmediato la posicionó en las tendencias debido a que además la prenda que presuntamente pertenece a la firma de moda internacional Versace, a cargo de la diseñadora italiana Donatella, llamó la atención por tener detalles clásicos de los años 20, tal es el caso de los hombros transparentes con flecos parecidos a las flappers del pasado en el mundo de la moda.

Sin embargo, otra de las cosas que llamó la atención fue que la famosa protagonista de películas que han hecho historia como “Frida” o dentro de las comedias “Son como niños” o “Eternals” en el mundo de los superhéroes fue que durante la premiación se le vio con una peculiar golosina mexicana, se trató de un pulparindo, algo que sin duda llamó la atención, pues ella ha dicho en más de una ocasión que lleva su país natal presente de muchas formas y una de ellas es a través del sabor del picante.

