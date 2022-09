Cuando Marciano Cantero cantó con Bad Bunny y dijo "las letras del reggaetón son más interesantes que las del rock"

Mientras el mundo todavía asimilaba la muerte de la Reina Isabel II, el gremio del rock recibió un golpe contundente: Horacio Eduardo Cantero Hernández, mejor conocido como "Marciano", murió a los 62 años de edad en Mendoza, Argentina.

El líder de la legendaria banda musical "Enanitos Verdes" había estado internado durante varios días en terapia intensiva a causa de un cuadro de insuficiencia renal.

La salud del cantante se deterioró después de una gira por Estados Unidos. De acuerdo con información de El Sol de Mendoza, debió ser operado y se le extirpó un riñón. Su estado era calificado como delicado.

Fue en el año de 1979 cuando Enanitos Verdes salieron a la luz provenientes de Mendoza. Los integrantes originales fueron Cantero, Felipe Staiti y el baterista Daniel Piccolo (que dejó el proyecto en 2009).

Entre las canciones más destacados se encuentran "Lamento Boliviano", "Muralla Verde" y "Te vi en un Tren".

Por ahí dicen que la música es el puente, donde aún siendo distintos nos podemos encontrar. Y para muestra de ello está Marciano Cantero, quien en el año 2019 colaboró en una canción junto a los reguetoneros Bad Bunny y J-Balvin.

En el disco "Oasis" los cantantes de género urbano decidieron honrar a un referente del rock en español y ese personaje era Horacio Cantero.

"Me llamaron por videochat y me dijeron: ‘¡Maestro, gracias por hacer más feliz nuestra adolescencia! Y me pidieron que los ayudara a terminar una canción", contó Marciano en una entrevista para la revista Rolling Stone