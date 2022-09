Lucero dedica orgullosa emotivo mensaje a su hija tras concierto en el Auditorio Nacional

Lucerito Mijares se ha ganado el corazón del público con su talento y simpatía tanto dentro como fuera del escenario y aunque no ha iniciado su carrera formal en la música lo domina con naturalidad, algo que su madre reconoció con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

La hija menor de Lucero y Manuel Mijares regresó a los escenarios luego de una corta ausencia durante la que se enfocó en sus estudios, aunque ahora mostró una faceta más segura y feliz con la que dejó atrás a la joven tímida que aún temía mostrar el talento que sin duda heredó de sus padres.

El pasado fin de semana acompañó a sus padres en el concierto que ofrecieron como parte de la gira “Hasta que se nos hizo” en el Auditorio Nacional, en éste interpretó a la perfección algunos temas en inglés y dominó el escenario con naturalidad sin dejarse intimidar por las decenas de asistentes y la importancia del recinto.

La joven, de 17 años, optó por un look totalmente en negro lleno de brillo con el que acaparó las miradas y dejó atrás los atuendos que por mucho tiempo ocultaron su belleza y figura. Aunque conserva su característica cabellera rizada que le da un toque único a su estilo y que ya es parte de la imagen con la que el público la reconoce.

Lucero orgullosa

La también actriz, de 53 años, resaltó el arrollador éxito de su hija en el último concierto y aplaudió el compromiso que ha mostrado con su prometedora carrera en la industria, todo a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Una de nuestras enormes alegrías y el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa Lucerito Mijares adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo disfruta, es la más. Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado. No me alcanzan las palabras. Gracias infinitas por sus aplausos y cariño para ella”, compartió.

“Cuando decida lanzarse como cantante va a romperla como nunca”, “La amamos, nos fascina verla como brilla, con esa energía tan linda que transmite”, “Esa chica es dinamita” y “Pierde cuidado que Lucerito tiene un fogón de luz propia, es auténtica y eso tiene un carisma único”, fueron algunos de los comentarios.

