Paola Rojas roba suspiros en ajustada mini falda que resalta su figura | FOTO

Para nadie es un secreto que Paola Rojas se ha consolidado como una de las figuras del espectáculo con mayor reconocimiento en redes sociales gracias al excelente trabajo que realiza en el programa Netas Divinas y las constantes publicaciones que sube en su perfil en Instagram.

En este sentido, este lunes 5 de septiembre la también modelo se convirtió en tema de conversación después de compartir una galería de fotos demostrando que tiene un envidiable cuerpazo, posiblemente uno de los más espectaculares en la industria del entretenimiento.

Paola Rojas presume sus piernas en mini falda

Hace unos momentos, ante sus más de un millón de seguidores, la compañera de Galilea Montijo y Natalia Téllez en Netas Divinas compartió varias imágenes luciendo de manera espectacular con un arriesgado look que la consagró como una de las más hermosas en la industria.

En una de las imágenes vemos a Paola Rojas completamente de pie mientras presume cada una de sus curvas con un coqueto look que no pasó desapercibido para nadie, el cual consiste en una mini falda color plateada y una entallada blusa. El look lo complementó con unas hermosas zapatillas.

Instagram/@paolarojas

En otra de las fotografías, Paola Rojas se convirtió en la sensación en Instagram al posar sentada en un banco y dejando al descubierto sus esculturales piernas. Los internautas inmediatamente la nombraron como una de las más hermosas dentro de la industria del entretenimiento y de los pasillos de Televisa.

"Hermosa", "Espectacular" y "Cuerpazo", fueron algunos de los comentarios que recibió Paola Rojas en su reciente actividad en redes sociales.

Instagram/@paolarojas

Paola Rojas brilla en Televisa

Desde hace varios años, Paola Rojas se ha consagrado como una de las figuras más importantes en los pasillos de Televisa, empresa en la que conduce un noticiero matutino, uno de los más importantes en el país.

Por si esto no fuera suficiente, la conductora de televisión también es parte importante del éxito que ha conseguido durante tantos años el programa Netas Divinas, transmitido por Unicable.

