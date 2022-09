Pepe Aguilar es sorprendido en video que demuestra que es adicto a las compras: "Es como tú con los zapatos"

La adicción a las compras de los famosos no es un tema nuevo y suelen presumirlo con orgullo, en especial cuando no compran por comprar, sino que tiene un propósito en específico como crear su propia colección de ciertos artefactos o simplemente por el gusto de darse un lujo de vez en cuando cumpliendo sus sueños de adquirir objetos únicos. En otras ocasiones te hemos hablado de las colecciones de tenis y zapatos, así como pijamas de algunos famosos, y ahora Pepe Aguilar se acaba de sumar a la lista de coleccionadores.

Sin embargo, Pepe Aguilar se diferencia de famosos como Saúl "Canelo" Álvarez o Diego Alfaro con sus colecciones de tenis e incluso la de su propia hija, Ángela Aguilar, quien ha presumido su exclusiva colección de zapatos de lujo, pues el intérprete de "Prometiste" tiene una afición con la que confirma que es un amante de la música y que todo el tiempo mantiene su creatividad enfocada en esta industria. Prueba de ello es la pasión por las guitarras que recientemente revelaron sus hijos.

¿Un mismo modelo en varios colores?, esto dice Leonardo Aguilar de las guitarras de su padre

El pasado 7 de agosto Pepe Aguilar cumplió 54 años y no dudó en pasar los días previos y posteriores al tan esperado día en compañía de su familia, según demostró en su reciente video de YouTube en el que presumió su viaje a Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos, en donde no sólo realizó una importante reflexión, sino que también demostró su pasión por las compras. Mientras que sus hijos lo "delataron" en su amor por las guitarras.

Pepe Aguilar no oculta su pasión por las guitarras. (Foto: IG @pepeaguilar_oficial)

Durante sus aventuras, la Dinastía visitó una tienda de guitarras en las que no sólo encontraron modelos exclusivos y deseados dentro de la industria, sino que también dieron por casualidad con algunos de los modelos que el cantante ya tiene en su colección privada.

"Este es mi modelo preferido de guitarra eléctrica, tengo una colección. Nunca había venido a esta tienda, va a ser horrible", explica Pepe Aguilar al iniciar el video.

Aunque su adicción a las compras fue revelada minutos más tarde, mientras toda la familia se encontraba adentrada en la tienda de guitarras. Por su parte, el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre se encontraba en uno de los pasillos apreciando una decena de guitarras que se encontraban en exhibición y colgadas en la pared. Claro que el cantante puso los ojos sobre un modelo en especial, mismo que ya forma parte de su colección, aunque la gran diferencia es que la de la tienda es de otro color.

Mientras el famoso se encontraba dando detalles sobre el modelo del instrumento, su esposa Aneliz Álvarez agregó un breve "esa también la tienes", un comentario que despertó la risa de Ángela Aguilar, aunque Pepe no se detuvo en su explicación. "Sí, pero esta tengo una roja y estas son buenísimas", dijo entre risas despertando las sonrisas de su pareja e hijos.

Inmediatamente, Leonardo Aguilar, quien se encontraba grabando, enfocó la cámara en Ángela Aguilar y Aneliz para afirmar: "es como tú con los zapatos". Mientras que la madre de familia destacó: "exacto, nada más los tengo en negro, en rojo, en café"; por su parte la princesa del regional mexicano concluyó la discusión con un "en rosa".

Finalmente, Pepe Aguilar no tuvo más remedio que dar detalles sobre su colección de guitarras y confesó su adicción a las compras. "Tengo una negra y tengo una roja, pero no una amarilla", dijo con las manos puestas sobre el modelo de la pared; sin embargo, se negó a comprarla, al menos por esta ocasión. Claro que eso no fue impedimento para ver otros modelos e incluso tocar unos cuantos acordes en medio de la tienda.

