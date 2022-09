Mauricio Garcés: El galán del Cine Mexicano al que Silvia Pinal rechazó

Silvia Pinal es uno de los grandes íconos del Cine Mexicano, de la televisión y el teatro, por lo que recientemente se le hizo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. La diva de la pantalla enamoró a los espectadores y hasta sus compañeros no sólo con su talento, sino también por su hermosura, uno de los que quedó cautivado por la protagonista de "Viridiana" fue Mauricio Garcés, un galán de la cinematografía al que rechazó.

Silvia Pinal comenzó su carrera en el teatro, sin embargo, su destacado talento la hizo comenzar en la llamada Época de Oro del Cine Mexicano en donde compartió créditos con famosos actores como Pedro Infante, Germán Valdés "Tin Tan", Mario Moreno "Cantinflas" y Arturo de Córdova, por mencionar a algunos. Asimismo, fue pionera en la televisión, ya que protagonizó una de los primeros melodramas "La telecomedia de Manolo Fábregas".

En tanto, Mauricio Garcés comenzó en el cine con la cinta de 1950 "La muerte enamorada", protagonizada por Miroslava Stern y Fernando Fernández, ésta cinta también marcaría el debut de otro ícono de la cinematografía Eulalio González, mejor conocido como "El Piporro". No obstante, el actor ganó fama hasta los años 60 y 70, esto al interpretar los personajes de galán y seductor, pero de una forma cómica que encantó al público de la época.

Mauricio Garcés destacó como galán y cómico Foto: Especial

Silvia Pinal rechazó a Mauricio Garcés

Pinal y Garcés unieron su talento en algunas ocasiones, siendo la más recordada cuando estelarizaron "24 horas de placer", en 1969. En la historia, el personaje de Mauricio Saldívar, encarnado por el galán de cine, escribe una novela "picante" y gracias a esta se encuentra con un viejo amor, Catalina (Silvia), ambos se sienten atraídos, pero están casados, por lo que se desatan varios divertidos conflictos.

De acuerdo a los registros, la atracción de Mauricio Garcés por la protagonista de "María Isabel" cruzó las pantallas, pues muchos aseguran que era su gran amor. Ambos tenían una fuerte amistad, pues se les llegó a ver en varios eventos juntos, sin embargo, se podría decir que era un enamoramiento unilateral, ya que mientras el estelar de "Don Juan 67" le gustaba mucho, Silvia sólo lo veía como un amigo.

Dorys Férez, sobrina del actor de cine, dio una entrevista para el programa Hoy, en donde confirmó que Garcés estaba muy enamorado de la titular de "Mujer casos de la vida real". La familiar del galán reveló que el actor estaba tan cautivado por Silvia Pinal que le pidió matrimonio, no obstante, la diva de la pantalla grande no tenía los mismos sentimientos, así que lo rechazó: "¿Cómo me voy a casar contigo?" le contestó.

Mauricio Garcés trabajó con Silvia Pinal en "24 horas de placer" Foto: Especial

Aunque en el cine y la televisión, Garcés era un galán y seductor que tenía a todas las mujeres que quería, en la vida real era muy diferente, debido a que el actor era muy tímido. La imagen de "Don Juan" que se había formado no coincidía con su verdadera personalidad, pues hasta se dice que se consideraba feo, con orejas grandes, una boca de zaguán y una risa que no le ayudaba para nada a su autoestima.

Debido a su personalidad, nunca tuvo una novia, por lo que se corrió el rumor que de que era homosexual y que había tenido romances con sus compañeros de trabajo, uno de ellos el actor español Enrique Rambal, quien supuestamente murió el 15 de diciembre de 1971 de un infarto en la cama de Garcés, sin embargo, ésta ha sido una versión que han desmentido las dos familias.

SIGUE LEYENDO:

Este fue el trágico y doloroso final de Mauricio Garcés, el galán del cine mexicano que murió en la pobreza

Silvia Pinal, además de Enrique Guzmán ellos fueron TODOS sus amores: FOTOS