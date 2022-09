Kate del Castillo regresa a la pantalla chica con un género diferente

Tras convertir el género de acción en uno de sus favoritos, Kate del Castillo regresa a la pantalla experimentando la comedia ácida, algo que nunca había hecho, “ahora no acepto nada que no sea un reto actoral para mí, este género era el que estaba buscando, pero también el director influye para que le diga que si a un trabajo. Pero con estos nuevos formatos de seis u ocho capítulos es una delicia, porque puedes entrar muy en tu personaje”, dijo en entrevista.

La actriz mexicana protagoniza Armas de mujer, que narra la historia de cuatro mujeres que, tras un episodio sorpresa, deben unir fuerzas para salir adelante. A pesar de su enemistad, ahora tienen un secreto y un objetivo en común. “Las diferencias hacen que la gente se una, porque queremos saber más de los demás, de lo que no sabemos, de lo que no actuamos, de lo que no somos” expresó Del Castillo.

Este cuarteto de mujeres complejas está integrado por Ángela (Kate del Castillo), una ama de casa, madre de una adolescente que hará todo por cuidarla, pero depende de su marido. Sofía (Roselyn Sánchez) cuya ambición en la vida es ser madre, Esme (Jeimy Osorio) una mujer intensa y Viri (Sylvia Sáenz), una mujer dependiente de su familia, creativa, pero con inseguridades.

La idea creativa estuvo a cargo de José Luis Acosta y el guion fue creado por Enrique Begne y Carlos Quintanilla. Juan Carlos Gil y Rafael Puentes son los directores de fotografía, y en la producción ejecutiva participaron Mariana Iskandarani, Kate del Castillo, Marcos Santana y Juan Ponce.

Kate añadió que es la primera vez que se une a este tipo de géneros donde hay tintes de comedia. “Creo que estamos en un momento en que queremos comedia, el interpretar a una ama de casa, me pareció un reto, pero a la vez divertido”.

Fue conocida mundialmente por interpretar a Teresa Mendoza en La Reina del Sur.

A los 19 años, Del Castillo se hizo conocida por su papel en la telenovela Muchachitas.

En 2017, protagonizó la serie de drama político de Netflix Ingobernable.

Hizo su debut en Hollywood en la película dramática La misma Luna.

MBL