V de BTS: Esta es la razón por la que Jennie de BLACKPINK no pude ser su novia

V de BTS y Jennie de BLACKPINK han sido el tema de conversación en las últimas semanas en la comunidad K-Pop. Y es que, supuestamente se filtraron imagénes que dejan al descubierto la relación sentimental que existe entre los cantantes coreanos, pero BigHit ya dio a conocer su primer comunicado.

Ante la falta de respuesta de las agencias, las fans se preocuparon por la posible violación a la privacidad de Jennie y V, ya que las fotos habrían sido robadas de iCloud; sin embargo, nunca se confirmó o negó la relación por parte de sus empresas y el hacker asegura que hay más videos e imágenes que son reales.

Recientemente, BigHit dio una declaración en la que asegura emprenderá acciones legales en contra de los haters de BTS y las dimafaciones de sus artistas, sin aclarar si se trata del caso de Gurimiharibo, el hacker que filtró todo el material de V y Jennie, aunque la joven idol podría no poer ser su novia por esta razón.

¿BLACKPINK tiene prohibido tener pareja?

Aún no queda claro si V y Jennie tienen una relación, así como la veracidad de las imágenes que se filtraron de la pareja. En su reciente entrevista en Vogue, Taehyung de BTS asegura que no le oculta nada a sus fans y la línea entre el artista y el ARMY ha sido marcada por él al tratarlas como sus mejores amigas y no permitir que se desarrollen fantasías donde lo perciban como su novio.

Por su parte, Jennie de BLACKPINK ha tenido almenos una relación pública con Kai de EXO, luego de ser descubiertos por el portal Dispatch, quien tambipen aseguró que salió con su compañero G-Dragon. Sin embargo, la cantante tendría prohibido tener novio, al menos esa era una de las reglas que tenían durante sus primeros años de carrera.

Jisoo inclusó reveló en una entrevista que cuando audicionó para YG, fue cuestionada sobre un anillo que llevaba puesto, pues creían que era una accesorio de pareja. Además, los idols suelen mantener sus relaciones en privado y en secreto, esto debido a la reacción de las fans que suelen oponerse.

