Jorge Luke abandonó la arquitectura para triunfar en el cine pero murió de tristeza y olvido luego de "Soy tu fan"

El actor Jorge Luke formó una trayectoria sólida en la pantalla grande y las telenovelas, pero lo que pocos saben es que abandonó la arquitectura para triunfar en el cine, aunque al final de su carrea y sus días la depresión y la tristeza lo llevaron a morir en el olvido luego de grabar la serie "Soy tu fan".

Jorge Obscura Lango, nombre real del actor, nació en la Ciudad de México el 18 de octubre de 1942. Además de su carrera como histrión fue músico, pero antes de llegar al medio artístico estudió en la escuela de arquitectura de la UNAM, o que lo llevó a hacer un intercambio en un reconocido despacho de Chicago en los años 60.

Jorge Luke abandonó la arquitectura y triunfó en el cine

Jorge Luke, como se dio a conocer como artista, formó parte del grupo "Los Rippers" como cantante y bajista. Empezó su carrera como actor con una breve aparición, sin acreditar, en la película "Siempre hay una primera vez" de 1969. Pero su primer triunfo llegó con la obra "Zaratustra" (1970), dirigida por Alejandro Jodorowsky.

Su carrera continuó en ascenso con las películas como "El jardín de tía Isabel", "El sabor de la venganza", en la que compartió créditos con Mario Almada, quien protagonizó la película más polémica del Cine Mexicano, y "Las puertas del paraíso", cinta por la que fue nominado al Ariel en la categoría de mejor actor.

Antes de llegar al medio artístico estudió en la escuela de arquitectura de la UNAM. Foto: Especial

Fue uno de los mexicanos que también destacó en Hollywood con cintas como "The Revengers" y "Ulzana's Raid". Aunque no sólo llegó a Estados Unidos, pies en los años 80 filmó en Italia, Francia y la Unión Soviética. Su última película internacional fue "Clear and Present Danger" (1994), con Harrison Ford.

Además de la pantalla grande, Luke también trabajó en televisión, principalmente recordado por sus papeles como villano. Su último proyecto en la pantalla chica fue la serie "Soy tu fan" (2010), y en cine "Erase una vez en Durango", en el año (2010).

Murió de tristeza y olvido luego de "Soy tu fan"

Tras años de vivir con depresión, Jorge Luke falleció el 4 de agosto de 2012. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron arrojadas al mar de Acapulco, Guerrero, por su hija, Shaula Obscura Vega, fruto de su relación con la reconocida actriz Isela Vega, famosa por ser considerada un sex symbol de la época.

Luke falleció víctima de un infarto fulminante, a los 69 años, sin embargo, se sabe que llevaba tiempo hospitalizado a causa de una fuerte depresión por no tener trabajo, según confirmó quien siempre se consideró su hijo, Arturo Vázquez, fruto de la relación de Isela Vega y Alberto Vázquez.

En una entrevista para TV Notas, Vázquez aseguró que Luke tenía una enfermedad silenciosa, la del olvido. "Estaba muy deprimido. Lo que me pareció una injusticia fue que lo sacaran de "Soy tu fan". No esperábamos que se muriera. A veces la falta de trabajo acaba a las personas, los mata el olvido. Creo que un poco más de trabajo lo hubiera hecho feliz", explicó.

Jorge Luke dio vida a Roly en "Soy tu fan". Foto: Especial

Jorge hacía el personaje de Roly, padre de Charly, personificado por Ana Claudia Talancón, en la serie de Canal Once que actualmente ha sido tema de conversación por la película que está por estrenarse y luego de confirmarse que se hará una tercera temporada.

El hijastro de Jorge Luke afirmó que el actor "llevaba tiempo en ese estado", y aunque de pronto trabajaba en videohomes no estaba contento”. El famoso villano de telenovelas filmó más de 100 películas, tanto en México como Estados Unidos, muchas de ellas de acción, sin embargo al final de sus día quedó en el olvido, lo que lo llevo a tener una gran tristeza.

