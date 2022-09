Christian Nodal revela que sus padres no le regalaban cosas: "No me daban ni un celular"

El cantante de regional mexicano Christian Nodal ha contado sobre su niñez que si bien sus padres le dieron todo para llevar una vida digna, nunca tuvieron lujos sino hasta que el músico saltó a la fama y para los Nodal creció.

Nodal confesó que de pequeño tenía el sueño de tener una camioneta Jeep pero sus papás nunca le regalaban nada "ni un celular", mientras que su hermana cuando cumplió 15 años de edad le dieron la camioneta que él quería.

"A mi nunca me regalaron ni un pinche celular, siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería y a estos morritos les regalan todo, y ahora hasta el día de hoy no me regalan nada", dijo

Y aunque entre risas, en un video difundido en redes sociales, el cantautor contó que actualmente sus padres siguen sin darle detalles y aunque especifica que no desea regalos caros, le gustaría que al menor tuvieran un detalle hacia él.

A su vez, dejó entre ver que "él siempre les regala enormes detalles sus familiares, mientras que ellos nunca lo hacen.

"Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso, solo un pinche detalle de 'mijo te quiero', simbólico, yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, por eso me agüito", expresó.

Nodal es el mayor de tres hermanos

El cantante de regional mexicano es el mayor de tres hermanos: Amely González Nodal y Jaime Alonso González Nodal situación que como él mismo relata lo ha hecho vivir diferencias entre su familia.

Y es que cuando era pequeño siempre soñó con tener grandes cosas, sin embargo, la economía familiar no se lo permitía, pero nunca se imaginó que unos años después tendría todo lo que nunca habría imaginado.

Con tan solo 16 años de edad decidió mudarse de la ciudad de donde vivía para perseguir su sueño de ser cantante, así a su corta edad se trasladó hasta Ensenada, Baja California cuando cursaba la preparatoria y todo para conseguir una oportunidad en la industria musical.

Fue dos años más tarde y gracias a su talento para componer que la canción "Adiós amor" lo catapultó en la cima del éxito apenas con 18 años. A partir de ahí su carrera musical ha estado llena de éxitos aunque también de escándalos.

En diversas ocasiones se le ha visto llevar una vida llena de lujos y excentricidades, pues en sus redes sociales se le ha visto usar ropa de altos precios así como joyas en diamantes y oro.

